про масло Q8

Использовал всегда масло от Мобил, но в моём регионе отсутствует оф. представитель Мобила и чтоб исключить риск приобретения контрафакта, обратил внимание на производителя бренда «Q8Oils» (в регионе есть оф. дилер). Цена приемлемая, допуски есть, классификация «потолок». Единственное, что смутило, так это запах — очень резкий (как ацетон) в отличии от Мобила. Вот хотелось бы узнать Ваше мнение. Спасибо.