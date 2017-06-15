про масло Q8

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Использовал всегда масло от Мобил, но в моём регионе отсутствует оф. представитель Мобила и чтоб исключить риск приобретения контрафакта, обратил внимание на производителя бренда «Q8Oils» (в регионе есть оф. дилер). Цена приемлемая, допуски есть, классификация «потолок». Единственное, что смутило, так это запах — очень резкий (как ацетон) в отличии от Мобила. Вот хотелось бы узнать Ваше мнение. Спасибо.

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Сообщение от ii (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 15.06.2017 08:50
19 просмотров

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У оригинального масла этой фирмы запаха ацетона нет… То, что без запаха, народ хвалит.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1805)
Ответ на 15.06.2017 09:30
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