про масло Q8 Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSпро масло Q8 Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Использовал всегда масло от Мобил, но в моём регионе отсутствует оф. представитель Мобила и чтоб исключить риск приобретения контрафакта, обратил внимание на производителя бренда «Q8Oils» (в регионе есть оф. дилер). Цена приемлемая, допуски есть, классификация «потолок». Единственное, что смутило, так это запах — очень резкий (как ацетон) в отличии от Мобила. Вот хотелось бы узнать Ваше мнение. Спасибо. На тему: А наши масла как? Какое моторное масло лучше, а… А вот я выбирал масло так Мэрия Москвы проваливает и… Два недостатка La Ferrari Помечена как спам Сообщение от ii (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 15.06.2017 08:50 19 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer У оригинального масла этой фирмы запаха ацетона нет… То, что без запаха, народ хвалит. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1805) Ответ на 15.06.2017 09:30 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page