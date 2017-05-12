Про Автоваз Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSПро Автоваз Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте Сергей Степанович! Спасибо за Вашу работу на «Эхе». Вопрос такой: Правда ли, что на директора «АвтоВАЗа» хотели завести уголовное дело… но и оно не завелось? На тему: АВТОВАЗ заработал АвтоВАЗ будут оздоравливать Машины в залог Гремучая смесь Иск к АвтоВАЗу Помечена как спам Сообщение от АлександрЭ (Вопросы: 8, Ответы: 5) Ответ на 12.05.2017 14:51 37 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Ага) И так каждый раз) Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1764) Ответ на 16.05.2017 08:07 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page