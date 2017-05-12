Про Автоваз

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Здравствуйте Сергей Степанович! Спасибо за Вашу работу на «Эхе». Вопрос такой:
Правда ли, что на директора «АвтоВАЗа» хотели завести уголовное дело…
но и оно не завелось?

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Сообщение от АлександрЭ (Вопросы: 8, Ответы: 5)
Ответ на 12.05.2017 14:51
37 просмотров

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Private answer

Ага) И так каждый раз)

Помечен как спам
Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1764)
Ответ на 16.05.2017 08:07
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