Предрейсовый медосмотр

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Здравствуйте. Меня зовут Евгений. Я индивидуальный предприниматель. работаю по грузоперевозкам на своей машине. Часто бывает инспектора ДПС требуют предрейсовый медосмотр так как я везу не свой груз точка Помогите пожалуйста как правильно мне поступать в этих случаях так как предрейсовый медосмотр Это полный бред. Либо возить с собой готовый бланк без даты точка либо как-то правильно и аргументированно им отвечать на их законные требования .Помогите пожалуйста разобраться Спасибо

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Сообщение от евгений47 (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 16.05.2017 11:14
16 просмотров

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Законодательство РФ обязывает проводить предрейсовый медосмотр в данном случае. Если бы осуществлялась перевозка личных вещей, тогда медосмотра не требуется.

Помечен как спам
Сообщение от Илья Егоров (Вопросы: 10, Ответы: 36)
Ответ на 16.05.2017 11:51
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