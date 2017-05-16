Предрейсовый медосмотр Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSПредрейсовый медосмотр Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте. Меня зовут Евгений. Я индивидуальный предприниматель. работаю по грузоперевозкам на своей машине. Часто бывает инспектора ДПС требуют предрейсовый медосмотр так как я везу не свой груз точка Помогите пожалуйста как правильно мне поступать в этих случаях так как предрейсовый медосмотр Это полный бред. Либо возить с собой готовый бланк без даты точка либо как-то правильно и аргументированно им отвечать на их законные требования .Помогите пожалуйста разобраться Спасибо На тему: Десять лет — не детский… Дальнобойщикам придется сдавать Разыскиваем автогероев! Самые большие грузовики и… Можно ли брать пиццевозку? Помечена как спам Сообщение от евгений47 (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 16.05.2017 11:14 16 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Законодательство РФ обязывает проводить предрейсовый медосмотр в данном случае. Если бы осуществлялась перевозка личных вещей, тогда медосмотра не требуется. Помечен как спам Сообщение от Илья Егоров (Вопросы: 10, Ответы: 36) Ответ на 16.05.2017 11:51 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page