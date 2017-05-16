Здравствуйте. Меня зовут Евгений. Я индивидуальный предприниматель. работаю по грузоперевозкам на своей машине. Часто бывает инспектора ДПС требуют предрейсовый медосмотр так как я везу не свой груз точка Помогите пожалуйста как правильно мне поступать в этих случаях так как предрейсовый медосмотр Это полный бред. Либо возить с собой готовый бланк без даты точка либо как-то правильно и аргументированно им отвечать на их законные требования .Помогите пожалуйста разобраться Спасибо