Предложили независимую экспертизу после дтп перед подачей в страховую Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSПредложили независимую экспертизу после дтп перед подачей в страховую Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous PageTags: выплата осагонезависимая оценка ▲ 0 ▼ ♥ 0 Мою припаркованную машину во дворе и ещё две рядом стоящих протаранила ночью пьяная дама. Дама скрылась, но вернулся на этой машине муж и вину она не отрицает, а скрылась, типа нужно было отвезти к врачу ребёнка. В ГАИ дежурящий представитель оценочной компании предложил провести независимую экспертизу ущерба за 6.500р., заверяя, что они лицензированы и страховая посчитает мне убыток по минимуму, а с их оценкой оплатит всю, насчитанную ими сумму, да ещё и стоимость самой оценки. На мой вопрос: «Не пошлёт ли меня страховая с их оценкой?» Ответили, что страховая обязана будет оплатить по их бумаге. Так ли это? Первый раз сталкиваюсь с дтп. Страховка только ОСАГО. На тему: Маршрутчик двигался со… Страховка для тюнинга Страховая телематика: пять… Вокруг Делимобиля множатся… KIA Optima заняла первое место Помечена как спам Сообщение от Наталья Савина (Вопросы: 3, Ответы: 2) Ответ на 15.04.2017 16:25 17 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Страховая в праве проигнорировать, либо оспорить любую экспертизу. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1719) Ответ на 15.04.2017 18:27 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page