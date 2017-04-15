Предложили независимую экспертизу после дтп перед подачей в страховую

Мою припаркованную машину во дворе и ещё две рядом стоящих протаранила ночью пьяная дама. Дама скрылась, но вернулся на этой машине муж и вину она не отрицает, а скрылась, типа нужно было отвезти к врачу ребёнка.

В ГАИ дежурящий представитель оценочной компании предложил провести независимую экспертизу ущерба за 6.500р., заверяя, что они лицензированы и страховая посчитает мне убыток по минимуму, а с их оценкой оплатит всю, насчитанную ими сумму, да ещё и стоимость самой оценки. На мой вопрос: «Не пошлёт ли меня страховая с их оценкой?» Ответили, что страховая обязана будет оплатить по их бумаге. Так ли это? Первый раз сталкиваюсь с дтп. Страховка только ОСАГО.