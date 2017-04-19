Посоветуйте сервис

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Посоветуйте пожалуйста сервис (или ответственного дядю Васю), где можно по разумной цене поменять газораспределительный ремень на Ford Fusion (2007 г.). В салоне, где покупал авто и всегда обслуживаюсь, ломят слишком высокую цену — аж за 20 тысяч. Спасибо!

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Сообщение от reporter67 (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 19.04.2017 19:08
14 просмотров

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Private answer

Если это цена за всё (работа+сам ремень) — то, кстати, нормальная цена. Так оно и стоит … Там возни много+велика цена ошибки. Да и сам ремень не дешёвый.

Я бы не стал доверять дядям Васям, а сделал бы в приличном сервисе, где выдадут на руки заказ-наряд и можно «предъявить» претензию, если «накосячат».

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 22, Ответы: 482)
Ответ на 20.04.2017 11:36
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