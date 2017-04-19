Посоветуйте сервис Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSПосоветуйте сервис Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous PageTags: FordFord Fusionгазораспределительный ременьЗамена ▲ 0 ▼ ♥ 0 Посоветуйте пожалуйста сервис (или ответственного дядю Васю), где можно по разумной цене поменять газораспределительный ремень на Ford Fusion (2007 г.). В салоне, где покупал авто и всегда обслуживаюсь, ломят слишком высокую цену — аж за 20 тысяч. Спасибо! На тему: И снова подушки Takata : Ford отзывает… Обновленный Mondeo уже колесит по… Первые сервисные центры новой… Ford Focus по специальной цене «Лады» подорожали Помечена как спам Сообщение от reporter67 (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 19.04.2017 19:08 14 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Если это цена за всё (работа+сам ремень) — то, кстати, нормальная цена. Так оно и стоит … Там возни много+велика цена ошибки. Да и сам ремень не дешёвый. Я бы не стал доверять дядям Васям, а сделал бы в приличном сервисе, где выдадут на руки заказ-наряд и можно «предъявить» претензию, если «накосячат». Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 22, Ответы: 482) Ответ на 20.04.2017 11:36 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page