Посоветуйте сервис

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Если это цена за всё (работа+сам ремень) — то, кстати, нормальная цена. Так оно и стоит … Там возни много+велика цена ошибки. Да и сам ремень не дешёвый.

Я бы не стал доверять дядям Васям, а сделал бы в приличном сервисе, где выдадут на руки заказ-наряд и можно «предъявить» претензию, если «накосячат».