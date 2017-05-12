пора ли менять

« Back to Previous Page
0
0

пежо 408 1.6 HDi
3 года пробег 100000. Чип. EGR залушен. сколько проходит ещё мотор? турбина?
стиль езды спокойный

На тему:
Помечена как спам
Сообщение от RA (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 12.05.2017 16:16
46 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

Те, кто меняет у этого мотора масло каждые 5000-7000км увидели на одометре цифру 190 000 км… Остальным, как повезет. Но Ваш мотор явно из тех, что живут долго)

Помечен как спам
Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1764)
Ответ на 16.05.2017 08:10
« Back to Previous Page