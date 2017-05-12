пора ли менять Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSпора ли менять Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 пежо 408 1.6 HDi 3 года пробег 100000. Чип. EGR залушен. сколько проходит ещё мотор? турбина? стиль езды спокойный На тему: H-Promise в Совкомбанке Skoda Kodiaq в России Каждый третий автомобиль Peugeot и… Genesis поддерживает Кремлевскую… Грузовики, Тракторы и Машины… Помечена как спам Сообщение от RA (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 12.05.2017 16:16 46 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Те, кто меняет у этого мотора масло каждые 5000-7000км увидели на одометре цифру 190 000 км… Остальным, как повезет. Но Ваш мотор явно из тех, что живут долго) Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1764) Ответ на 16.05.2017 08:10 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page