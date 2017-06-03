Помогите подобрать первый автомобиль около 700 тыс руб. для пары новичков

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Попробуйте купить новый Кио Рио 1,4 с 5МТ в минимальной комплектации с кондиционером (Комфорт+Кондиционер). Он где-то официально 680 тыс руб стоит, но если поторговаться, может быть дилер немного уступит. Опции (подкрылки, сигнализацию, защиту картера) поставьте где-то не у официального дилера. Постарайтесь на остатки денег купить полис КАСКО.

Моторчик 1,4 весьма резвый на механике, а на автомате тухловат. Не бойтесь сжечь сцепление — поменять его можно относительно недорого по сравнению с проблемами, которые потенциально может принести автомат.

Первая машина должна быть на МКПП. Иначе вы никогда не научитесь ездить на подобных машинах, а в Европе механика весьма распространена. С МКПП вы научитесь чувствовать машину, понимать как она работает и что внутри происходит.