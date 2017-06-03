Помогите подобрать первый автомобиль около 700 тыс руб. для пары новичков

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Всем доброе время суток!

Помогите пожалуйста подобрать автомобиль для пары новичков. Езда по городу и иногда на дачу (на природу). Обязательное условие — автомат. Хотелось бы небольшой хэтчбэк, но это не принципиально. Сумма около 700 тыщ.
Гонять не собираемся)

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Сообщение от Полина Афанасьева (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 03.06.2017 22:44
54 просмотров

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Private answer

Попробуйте купить новый Кио Рио 1,4 с 5МТ в минимальной комплектации с кондиционером (Комфорт+Кондиционер). Он где-то официально 680 тыс руб стоит, но если поторговаться, может быть дилер немного уступит. Опции (подкрылки, сигнализацию, защиту картера) поставьте где-то не у официального дилера. Постарайтесь на остатки денег купить полис КАСКО.

Моторчик 1,4 весьма резвый на механике, а на автомате тухловат. Не бойтесь сжечь сцепление — поменять его можно относительно недорого по сравнению с проблемами, которые потенциально может принести автомат.

Первая машина должна быть на МКПП. Иначе вы никогда не научитесь ездить на подобных машинах, а в Европе механика весьма распространена. С МКПП вы научитесь чувствовать машину, понимать как она работает и что внутри происходит.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 27, Ответы: 560)
Ответ на 04.06.2017 20:42
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