Помогите подобрать первый автомобиль около 700 тыс руб. для пары новичков Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSПомогите подобрать первый автомобиль около 700 тыс руб. для пары новичков Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Всем доброе время суток! Помогите пожалуйста подобрать автомобиль для пары новичков. Езда по городу и иногда на дачу (на природу). Обязательное условие — автомат. Хотелось бы небольшой хэтчбэк, но это не принципиально. Сумма около 700 тыщ. Гонять не собираемся) На тему: Hyundai City Store Старт продаж обновленного Haval H1… «АВТОВАЗ» начнёт выпускать… Porsche выпустит первый электрокар… Депутатам надо еще денег! Помечена как спам Сообщение от Полина Афанасьева (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 03.06.2017 22:44 54 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Попробуйте купить новый Кио Рио 1,4 с 5МТ в минимальной комплектации с кондиционером (Комфорт+Кондиционер). Он где-то официально 680 тыс руб стоит, но если поторговаться, может быть дилер немного уступит. Опции (подкрылки, сигнализацию, защиту картера) поставьте где-то не у официального дилера. Постарайтесь на остатки денег купить полис КАСКО. Моторчик 1,4 весьма резвый на механике, а на автомате тухловат. Не бойтесь сжечь сцепление — поменять его можно относительно недорого по сравнению с проблемами, которые потенциально может принести автомат. Первая машина должна быть на МКПП. Иначе вы никогда не научитесь ездить на подобных машинах, а в Европе механика весьма распространена. С МКПП вы научитесь чувствовать машину, понимать как она работает и что внутри происходит. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 27, Ответы: 560) Ответ на 04.06.2017 20:42 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page