Помогите найти «дядю Васю»

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RAV4 2001 г, европеец, 2 л., 115К, стала дергаться с провалами АКПП, Нужен специалист с мозгами и по «мозгам», и по железу

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Сообщение от олег ники (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 20.05.2017 15:37
39 просмотров

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Центр ремонта трансмиссий. Шоссе Фрезер, 17А +79015917593 или +74957725598

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1773)
Ответ на 21.05.2017 17:45
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