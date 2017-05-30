Получение прав в другой стране Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSПолучение прав в другой стране Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Может ли гражданин РФ получить права в другой стране? Если это возможно, то может ли гражданин РФ, имея ТОЛЬКО права, выданные в другой стране, управлять автомобилем в РФ? На тему: Автовладельцы смогут заменить… Минздрав РФ: возраст получения… Пространство для выхода И снова ОСАГО Права могут начать выдавать с 16… Помечена как спам Сообщение от Игорь Стенин (Вопросы: 4, Ответы: 3) Ответ на 30.05.2017 10:27 10 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Можете, получить права в другой стране (если вы там живёте). Просто так ехать учиться — довольно накладно. Управлять можно. Теоретически могут быть проблемы при оформлении страховки ОСАГО. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 26, Ответы: 550) Ответ на 30.05.2017 12:43 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page