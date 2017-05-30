Получение прав в другой стране

« Back to Previous Page
0
0

Может ли гражданин РФ получить права в другой стране? Если это возможно, то может ли гражданин РФ, имея ТОЛЬКО права, выданные в другой стране, управлять автомобилем в РФ?

На тему:
Помечена как спам
Сообщение от Игорь Стенин (Вопросы: 4, Ответы: 3)
Ответ на 30.05.2017 10:27
10 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

Можете, получить права в другой стране (если вы там живёте). Просто так ехать учиться — довольно накладно.
Управлять можно. Теоретически могут быть проблемы при оформлении страховки ОСАГО.

Помечен как спам
Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 26, Ответы: 550)
Ответ на 30.05.2017 12:43
« Back to Previous Page