Покупка Сандеро Степвэй.

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Надёжен ли автомат на 102 л. с. в Степвэй?

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Сообщение от Сергей (Вопросы: 3, Ответы: 0)
Ответ на 11.04.2017 11:10
9 просмотров

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Private answer

Нет, зато ремонтопригодность высокая, а ремонт стоит недорого.

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Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 250)
Ответ на 11.04.2017 11:19
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