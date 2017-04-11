Покупка Сандеро Степвэй. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSПокупка Сандеро Степвэй. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Надёжен ли автомат на 102 л. с. в Степвэй? На тему: Долгожданная покупка Chevrolet Colorado получил новый V6 и… Рынок авто с пробегом вырос на 8,5% За прошедший месяц свыше 20… Datsun предложит россиянам on-DO с… Помечена как спам Сообщение от Сергей (Вопросы: 3, Ответы: 0) Ответ на 11.04.2017 11:10 9 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Нет, зато ремонтопригодность высокая, а ремонт стоит недорого. Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 250) Ответ на 11.04.2017 11:19 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page