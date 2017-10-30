Покупка Nissan X-Trail в кредит

Здравствуйте Сергей Степанович! Скажите пожалуйста, у какого диллера лучше купить Nissan X-Trail в кредит, какую комплектацию брать? Были в «У Сервис» на Войковской(Новопетровский проезд), хорошие условия, подарки) Спасибо!