Покупка Nissan X-Trail в кредит

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Здравствуйте Сергей Степанович! Скажите пожалуйста, у какого диллера лучше купить Nissan X-Trail в кредит, какую комплектацию брать? Были в «У Сервис» на Войковской(Новопетровский проезд), хорошие условия, подарки) Спасибо!

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Сообщение от Армине (Вопросы: 2, Ответы: 2)
Ответ на 30.10.2017 17:04
31 просмотров

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Private answer

Можно покупать у любого ОД, который вам даст лучшую скидку.

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Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 271)
Ответ на 31.10.2017 17:41
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