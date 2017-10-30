Покупка Nissan X-Trail в кредит Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSПокупка Nissan X-Trail в кредит Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте Сергей Степанович! Скажите пожалуйста, у какого диллера лучше купить Nissan X-Trail в кредит, какую комплектацию брать? Были в «У Сервис» на Войковской(Новопетровский проезд), хорошие условия, подарки) Спасибо! На тему: Всего 900 штук Представлен обновленный Nissan X-Trail Каждый третий автомобиль Peugeot и Citroen в 2016… Почему ржавеет Крета, зачем Академик взял кредит на… Nissan за полгода продал 2,61 млн. автомобилей Помечена как спам Сообщение от Армине (Вопросы: 2, Ответы: 2) Ответ на 30.10.2017 17:04 31 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Можно покупать у любого ОД, который вам даст лучшую скидку. Помечен как спам Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 271) Ответ на 31.10.2017 17:41 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page