Покупка Land Rover Range Rover Evoque I 6-speed 2012 г. в. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSПокупка Land Rover Range Rover Evoque I 6-speed 2012 г. в. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Сергей Степанович здравствуйте! скажите пожалуйста, брать или нет? Land Rover Range Rover Evoque I 6-speed 2012 года выпуска, пробег 59тыс, 2.0 л, бензин, автомат, дилерский(musamotors), продаёт владелец(единственный). Или новый, например, Nissan X-Trail? На тему: Теперь 4 цилиндра в Range Rover Sport JLR решил отстоять свои права Jaguar и Land Rover за год продали более… Новый Land Rover Discovery будет стоить от Дефендер умер. Да здравствует… Помечена как спам Сообщение от Армине (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 29.05.2017 16:16 26 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer В пользу покупки Evoque только его малый пробег. В минус X-Trail его вариатор… Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1788) Ответ на 30.05.2017 08:37 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page