Покупка Land Rover Range Rover Evoque I 6-speed 2012 г. в.

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Сергей Степанович здравствуйте! скажите пожалуйста, брать или нет? Land Rover Range Rover Evoque I 6-speed 2012 года выпуска, пробег 59тыс, 2.0 л, бензин, автомат, дилерский(musamotors), продаёт владелец(единственный). Или новый, например, Nissan X-Trail?

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Сообщение от Армине (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 29.05.2017 16:16
26 просмотров

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Private answer

В пользу покупки Evoque только его малый пробег. В минус X-Trail его вариатор…

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1788)
Ответ на 30.05.2017 08:37
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