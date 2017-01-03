Покупка автобокса

Здравствуйте.

Периодически ездим с семьей в деревню к родителям, 380 км езды в один конец. Машина форд фокус 3. Вещи, собака, коляска, места в машине не хватает. Задумался о покупке автобокса. Что можете посоветовать: где лучше покупать? какие фирмы наиболее оптимальны по цене- качеству, или можно не заморачиваться (все одинаковое).