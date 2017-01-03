Покупка автобокса

« Back to Previous Page
0
0

Здравствуйте.
Периодически ездим с семьей в деревню к родителям, 380 км езды в один конец. Машина форд фокус 3. Вещи, собака, коляска, места в машине не хватает. Задумался о покупке автобокса. Что можете посоветовать: где лучше покупать? какие фирмы наиболее оптимальны по цене- качеству, или можно не заморачиваться (все одинаковое).

На тему:

Помечена как спам
Сообщение от Юра Паников (Вопросы: 5, Ответы: 2)
Ответ на 03.01.2017 13:22
26 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

Уточните, что такое в Вашей интерпретации «автобокс»?

Помечен как спам
Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1496)
Ответ на 03.01.2017 23:41
« Back to Previous Page