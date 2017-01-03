Покупка автобокса Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSПокупка автобокса Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте. Периодически ездим с семьей в деревню к родителям, 380 км езды в один конец. Машина форд фокус 3. Вещи, собака, коляска, места в машине не хватает. Задумался о покупке автобокса. Что можете посоветовать: где лучше покупать? какие фирмы наиболее оптимальны по цене- качеству, или можно не заморачиваться (все одинаковое). На тему: Барбосы на колесах Chery Tiggo FL по сниженной цене Собака и зебра Покупать автомобиль или нет? Гонка дронов и суперкары Помечена как спам Сообщение от Юра Паников (Вопросы: 5, Ответы: 2) Ответ на 03.01.2017 13:22 26 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Уточните, что такое в Вашей интерпретации «автобокс»? Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1496) Ответ на 03.01.2017 23:41 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page