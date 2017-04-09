Подогреваемые форсунки

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В чем смысл подогреваемых форсунок? Я что-то не нашел преимуществ.

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Сообщение от Alex Beyev (Вопросы: 15, Ответы: 38)
Ответ на 09.04.2017 18:21
19 просмотров

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В том, что заливая омывающую жидкость на основе изопропилового спирта она не будет мерзнуть в форсунках.

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Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 229)
Ответ на 09.04.2017 19:02
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Мерзнет. Я проверял.

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Сообщение от Alex Beyev (Вопросы: 15, Ответы: 38)
Ответ на 09.04.2017 21:28
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