Подогреваемые форсунки Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSПодогреваемые форсунки Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 В чем смысл подогреваемых форсунок? Я что-то не нашел преимуществ. На тему: Suzuki продлила гарантию Размышления о грустном на фоне… Fiesta и Focus в эксклюзивной серии White Creta — 15 тыс. продано! Tesla обновит системы автопилота Attachments: 17854828_10155210519069246_802334265179641465_o.jpg Помечена как спам Сообщение от Alex Beyev (Вопросы: 15, Ответы: 38) Ответ на 09.04.2017 18:21 19 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer В том, что заливая омывающую жидкость на основе изопропилового спирта она не будет мерзнуть в форсунках. Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 229) Ответ на 09.04.2017 19:02 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Мерзнет. Я проверял. Помечен как спам Сообщение от Alex Beyev (Вопросы: 15, Ответы: 38) Ответ на 09.04.2017 21:28 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page