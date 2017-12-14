Подержанные авто в США до $2000. Ford explorer 2000 vs Saturn L 200 Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSПодержанные авто в США до $2000. Ford explorer 2000 vs Saturn L 200 Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте! Я приехал в США как студент. Проведу здесь 2года. Нужна подержанная машина до $2000. Что более надежно: Ford explorer около 2000 года выпуска, или седаны, такие как Ford taurus, Saturn, Olds, etc., но уже помоложе, т е примерно 2003го. Спасибо! На тему: Ford Motor отзовет с китайского рынка более 37,7… BMW Стива Джобса выставят на аукцион Sotheby’s Внедорожник Ford Explorer попал под отзыв Новый Toyota Hilux 2018 засняли в Москве Ford Focus вновь попал в Топ-25 самых продаваемых… Помечена как спам Сообщение от Arsenii Kibenko (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 14.12.2017 09:03 13 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer У нас (в России) эти марки на дорогах не ездят. Нишу старых американцев у нас заняли корейцы. Но общая рекомендация — обслуживание моно-привода всегда выгоднее. У монопривода проще подвеска, нет раздатки, кардана, заднего моста. Чем проще конструкция — тем меньше с ней геморроя. А потом при путешествиях по длинным автострадам переднеприводный седан с низким центром тяжести удобнее чем внедорожник. Лучше седан. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 32, Ответы: 716) Ответ на 14.12.2017 15:56 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page