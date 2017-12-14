Подержанные авто в США до $2000. Ford explorer 2000 vs Saturn L 200

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У нас (в России) эти марки на дорогах не ездят. Нишу старых американцев у нас заняли корейцы.

Но общая рекомендация — обслуживание моно-привода всегда выгоднее. У монопривода проще подвеска, нет раздатки, кардана, заднего моста. Чем проще конструкция — тем меньше с ней геморроя.

А потом при путешествиях по длинным автострадам переднеприводный седан с низким центром тяжести удобнее чем внедорожник.

Лучше седан.