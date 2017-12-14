Подержанные авто в США до $2000. Ford explorer 2000 vs Saturn L 200

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Здравствуйте! Я приехал в США как студент. Проведу здесь 2года. Нужна подержанная машина до $2000. Что более надежно: Ford explorer около 2000 года выпуска, или седаны, такие как Ford taurus, Saturn, Olds, etc., но уже помоложе, т е примерно 2003го. Спасибо!

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Сообщение от Arsenii Kibenko (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 14.12.2017 09:03
13 просмотров

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Private answer

У нас (в России) эти марки на дорогах не ездят. Нишу старых американцев у нас заняли корейцы.
Но общая рекомендация — обслуживание моно-привода всегда выгоднее. У монопривода проще подвеска, нет раздатки, кардана, заднего моста. Чем проще конструкция — тем меньше с ней геморроя.

А потом при путешествиях по длинным автострадам переднеприводный седан с низким центром тяжести удобнее чем внедорожник.

Лучше седан.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 32, Ответы: 716)
Ответ на 14.12.2017 15:56
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