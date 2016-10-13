Подбор автомобиля Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSПодбор автомобиля Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 1 ▼ ♥ 0 Решил поменять авто. С маркой и моделью определился. Самому проверять , осматривать и торговаться нет ни времени ни желания. Знаю что есть много платных помощников в этом деле. Не могли бы посоветовать достойных? На тему: Минчанин ночевал в авто, чтобы… Toyota представила RAV4 нового… Страховая телематика: пять… Renault-Nissan и Microsoft договорились… Новинки Audi на автосалоне в… Помечена как спам Сообщение от Ефименков Илья (Вопросы: 1, Ответы: 2) Ответ на 13.10.2016 21:16 236 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Илья, доброго времени суток. А Вы думаете, что у так называемых экспертов за деньги есть всегда с собой вибростенд, подъемник, сканнер диллерский, база неисправностей и так далее? Озвучьте, пожалуйста, какой автомобиль Вы планируете покупать, а мы в свою очередь и в силу своих компетенций укажем на что обращать пристальное внимание. Помечен как спам Сообщение от Belonin Vladimir (Вопросы: 5, Ответы: 1404) Ответ на 13.10.2016 23:06 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer нисан кашкай 1.6 перед привод Помечен как спам Сообщение от 1Сергей (Вопросы: 3, Ответы: 9) Ответ на 13.10.2016 23:25 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Новый или с пробегом? Если последний, тогда укажите какой год и модификация. Если новый, то не советую покупать 1.6 литровый дизель, а тем паче с вариатором, поскольку и по движку масса вопросов и по вариатору не меньше. Помечен как спам Сообщение от Belonin Vladimir (Вопросы: 5, Ответы: 1404) Ответ на 13.10.2016 23:41 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer двигатель 1.6 бензин пробег 50.000тыс км комплектация хе Помечен как спам Сообщение от 1Сергей (Вопросы: 3, Ответы: 9) Ответ на 15.10.2016 20:44 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Спасибо за внимание. Планирую брать бу не старше 2012г. Dodge Journey 3,6 . Есть конечно альтернатива Fiat но , Dodge — полный привод , мощь и имя. Помечен как спам Сообщение от Ефименков Илья (Вопросы: 1, Ответы: 2) Ответ на 16.10.2016 10:48 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer И еще раз по проблеме подбора авто. Я понял , что технология такая- я озвучиваю свои пожелания ( марка,модель,год,потолок цены ) и ребята ищут мне машину проверяя все предложения на рынке. И находя приемлемые варианты приглашают меня на осмотр. А теперь еще один вопрос не по теме. Есть проблема которую не может решить мой » дядя Вася». После запуска авто, на холодную , невозможно провернуть руль . Лечение состоит в том , что я тупо со скрипом ремня ГУР и с подклиниванием прогоняю руль от упора до упора несколько раз и после этого катаюсь без проблем пока машина снова не остынет на парковке. Насос ГУРа заменен два раза , рулевая рейка один раз , естественно жидкость в процессе замен узлов менялась неоднократно. Может подскажете гуру в гидравлике. Помечен как спам Сообщение от Ефименков Илья (Вопросы: 1, Ответы: 2) Ответ на 18.10.2016 16:37 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Рекомендую автомобильного эксперта Игоря Ветрова http://rezervauto.ru/uslugi-avtoexperta-podbor-avto Берет небольшую фиксированную плату. Выезжает в любое место Москвы и Подмосковья. Проверяет техническое состояние, если уже выбран конкретный автомобиль. Если нет — подберет машину нужной Вам марки Attachments: 389914_202621399821032_1826672085_n.jpg Помечен как спам Сообщение от Лев Николаевич Пороховник (Вопросы: 0, Ответы: 1) Ответ на 09.04.2017 11:10 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page