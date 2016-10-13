Подбор автомобиля

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Решил поменять авто. С маркой и моделью определился. Самому проверять , осматривать и торговаться нет ни времени ни желания. Знаю что есть много платных помощников в этом деле. Не могли бы посоветовать достойных?

На тему:
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Сообщение от Ефименков Илья (Вопросы: 1, Ответы: 2)
Ответ на 13.10.2016 21:16
236 просмотров

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Илья, доброго времени суток. А Вы думаете, что у так называемых экспертов за деньги есть всегда с собой вибростенд, подъемник, сканнер диллерский, база неисправностей и так далее? Озвучьте, пожалуйста, какой автомобиль Вы планируете покупать, а мы в свою очередь и в силу своих компетенций укажем на что обращать пристальное внимание.

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Сообщение от Belonin Vladimir (Вопросы: 5, Ответы: 1404)
Ответ на 13.10.2016 23:06
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нисан кашкай 1.6 перед привод

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Сообщение от 1Сергей (Вопросы: 3, Ответы: 9)
Ответ на 13.10.2016 23:25
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Новый или с пробегом? Если последний, тогда укажите какой год и модификация. Если новый, то не советую покупать 1.6 литровый дизель, а тем паче с вариатором, поскольку и по движку масса вопросов и по вариатору не меньше.

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Сообщение от Belonin Vladimir (Вопросы: 5, Ответы: 1404)
Ответ на 13.10.2016 23:41
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двигатель 1.6 бензин пробег 50.000тыс км комплектация хе

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Сообщение от 1Сергей (Вопросы: 3, Ответы: 9)
Ответ на 15.10.2016 20:44
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Спасибо за внимание. Планирую брать бу не старше 2012г. Dodge Journey 3,6 . Есть конечно альтернатива Fiat но , Dodge — полный привод , мощь и имя.

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Сообщение от Ефименков Илья (Вопросы: 1, Ответы: 2)
Ответ на 16.10.2016 10:48
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И еще раз по проблеме подбора авто. Я понял , что технология такая- я озвучиваю свои пожелания ( марка,модель,год,потолок цены ) и ребята ищут мне машину проверяя все предложения на рынке. И находя приемлемые варианты приглашают меня на осмотр.
А теперь еще один вопрос не по теме. Есть проблема которую не может решить мой » дядя Вася». После запуска авто, на холодную , невозможно провернуть руль . Лечение состоит в том , что я тупо со скрипом ремня ГУР и с подклиниванием прогоняю руль от упора до упора несколько раз и после этого катаюсь без проблем пока машина снова не остынет на парковке. Насос ГУРа заменен два раза , рулевая рейка один раз , естественно жидкость в процессе замен узлов менялась неоднократно.
Может подскажете гуру в гидравлике.

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Сообщение от Ефименков Илья (Вопросы: 1, Ответы: 2)
Ответ на 18.10.2016 16:37
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Рекомендую автомобильного эксперта Игоря Ветрова http://rezervauto.ru/uslugi-avtoexperta-podbor-avto
Берет небольшую фиксированную плату. Выезжает в любое место Москвы и Подмосковья. Проверяет техническое состояние, если уже выбран конкретный автомобиль. Если нет — подберет машину нужной Вам марки

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Сообщение от Лев Николаевич Пороховник (Вопросы: 0, Ответы: 1)
Ответ на 09.04.2017 11:10
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