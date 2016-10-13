Подбор автомобиля

▲ 0 ▼ ✔ Private answer Илья, доброго времени суток. А Вы думаете, что у так называемых экспертов за деньги есть всегда с собой вибростенд, подъемник, сканнер диллерский, база неисправностей и так далее? Озвучьте, пожалуйста, какой автомобиль Вы планируете покупать, а мы в свою очередь и в силу своих компетенций укажем на что обращать пристальное внимание. Помечен как спам

▲ 0 ▼ ✔ Private answer нисан кашкай 1.6 перед привод Помечен как спам

▲ 0 ▼ ✔ Private answer Новый или с пробегом? Если последний, тогда укажите какой год и модификация. Если новый, то не советую покупать 1.6 литровый дизель, а тем паче с вариатором, поскольку и по движку масса вопросов и по вариатору не меньше. Помечен как спам

▲ 0 ▼ ✔ Private answer двигатель 1.6 бензин пробег 50.000тыс км комплектация хе Помечен как спам

▲ 0 ▼ ✔ Private answer Спасибо за внимание. Планирую брать бу не старше 2012г. Dodge Journey 3,6 . Есть конечно альтернатива Fiat но , Dodge — полный привод , мощь и имя. Помечен как спам

▲ 0 ▼ ✔ Private answer И еще раз по проблеме подбора авто. Я понял , что технология такая- я озвучиваю свои пожелания ( марка,модель,год,потолок цены ) и ребята ищут мне машину проверяя все предложения на рынке. И находя приемлемые варианты приглашают меня на осмотр.

А теперь еще один вопрос не по теме. Есть проблема которую не может решить мой » дядя Вася». После запуска авто, на холодную , невозможно провернуть руль . Лечение состоит в том , что я тупо со скрипом ремня ГУР и с подклиниванием прогоняю руль от упора до упора несколько раз и после этого катаюсь без проблем пока машина снова не остынет на парковке. Насос ГУРа заменен два раза , рулевая рейка один раз , естественно жидкость в процессе замен узлов менялась неоднократно.

Может подскажете гуру в гидравлике. Помечен как спам