подбор автомобильного масла

Private answer Для того. чтобы определить разницу между всеми тремя вариантами, надо очень глубоко копнуть, смотреть не только открытые параметры, упомянутые на этикетке и в спецификации, но и сопоставить данные исследований, от лабораторных, до стендовых. После чего прийти к выводу. что никакой существенной разницы нет и все это маркетинг. Помечен как спам