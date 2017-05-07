подбор автомобильного масла Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSподбор автомобильного масла Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Ув. Сергей Степанович! Имеется три автомобиля: Тойота Харриер 2,2 (Двигатель 5S-FE) 2000г; СААБ 95 2,0т (Двигатель B205E) 2002г; Форд Фокус МК1 1,6 (Двигатель Zetec-SE 16v) 2002г. Для всех этих авто рекомендовано (производителем) масло 5W-30. При подборе масла у FUCHS получаю три различных варианта: Тойота — TITAN Supersyn 5W-30; СААБ — TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30; Форд — TITAN Supersyn F Eco-DT 5W-30. В настоящий момент у нас в наличии только TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30. Возможно ли его использование место вышепоименнованых масел? С уважением, Валентин М. На тему: Новая линейка свечей зажигания… А наши масла как? Красивый двигатель видели? Больше, чем импортер: 15 лет… Тойота возглавила всемирный… Помечена как спам Сообщение от valmel (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 07.05.2017 17:27 29 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Для того. чтобы определить разницу между всеми тремя вариантами, надо очень глубоко копнуть, смотреть не только открытые параметры, упомянутые на этикетке и в спецификации, но и сопоставить данные исследований, от лабораторных, до стендовых. После чего прийти к выводу. что никакой существенной разницы нет и все это маркетинг. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1749) Ответ на 09.05.2017 00:35 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page