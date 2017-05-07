подбор автомобильного масла

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Ув. Сергей Степанович!
Имеется три автомобиля: Тойота Харриер 2,2 (Двигатель 5S-FE) 2000г; СААБ 95 2,0т (Двигатель B205E) 2002г; Форд Фокус МК1 1,6 (Двигатель Zetec-SE 16v) 2002г. Для всех этих авто рекомендовано (производителем) масло 5W-30. При подборе масла у FUCHS получаю три различных варианта: Тойота — TITAN Supersyn 5W-30; СААБ — TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30; Форд — TITAN Supersyn F Eco-DT 5W-30. В настоящий момент у нас в наличии только TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30. Возможно ли его использование место вышепоименнованых масел? С уважением, Валентин М.

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Сообщение от valmel (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 07.05.2017 17:27
29 просмотров

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Для того. чтобы определить разницу между всеми тремя вариантами, надо очень глубоко копнуть, смотреть не только открытые параметры, упомянутые на этикетке и в спецификации, но и сопоставить данные исследований, от лабораторных, до стендовых. После чего прийти к выводу. что никакой существенной разницы нет и все это маркетинг.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1749)
Ответ на 09.05.2017 00:35
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