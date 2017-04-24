Почернел масляный щуп двигателя Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSПочернел масляный щуп двигателя Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день! Лада Калина 8 клапанная 2015 г.в. , пробег 17 тыс. Масло Total quartz 5w40 (синтетика), проехал на нем примерно 5000 км. (в основном по-городу). Вчера, проверяя уровень масла, обратил внимание на почерневший щуп. Чернота не оттирается. Масло темное (как и должно быть), расхода нет. Следует ли мне беспокоиться поэтому поводу, нужно ли что-то предпринимать? На тему: Какое моторное масло лучше, а… «Лады» подорожали А наши масла как? Завод Total в Калужской области История про новый двигатель Volvo T5 Помечена как спам Сообщение от Крош.Олег (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 24.04.2017 08:06 63 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Ну как он почернел? Фотку приложите… 1)Возможно из-за неудовлетворительного качества масла, которое залили на заводе. Если так — масло лучше заменить незамедлительно (не дожидаясь ТО). 2) Если интересует общий ответ — продолжайте ездить и просто заявите об этом на ближайшем ТО. Машина у Вас новая — рано ещё там чему-нибудь серьёзному сломаться. 3) Вообще масло надо менять раз в год — даже если машина не ездит, а стоит в гараже. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 22, Ответы: 493) Ответ на 24.04.2017 10:02 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Либо настолько плохое масло, что на щупе выпал осадок. Либо это следствие высоких температур и процесса, похожего на воронение, когда в масло опускают разогретый металл. Вероятны оба фактора: перегрев плохого масла. Щуп — видимая деталь. Точно такой же налет (нагар, кокс) на остальных деталях двигателя. Что неизбежно приведет к закупориванию масляных каналов и смерти мотора. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1734) Ответ на 25.04.2017 01:26 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page