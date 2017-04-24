Почернел масляный щуп двигателя

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Добрый день! Лада Калина 8 клапанная 2015 г.в. , пробег 17 тыс. Масло Total quartz 5w40 (синтетика), проехал на нем примерно 5000 км. (в основном по-городу). Вчера, проверяя уровень масла, обратил внимание на почерневший щуп. Чернота не оттирается. Масло темное (как и должно быть), расхода нет. Следует ли мне беспокоиться поэтому поводу, нужно ли что-то предпринимать?

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Сообщение от Крош.Олег (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 24.04.2017 08:06
63 просмотров

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Ну как он почернел? Фотку приложите…

1)Возможно из-за неудовлетворительного качества масла, которое залили на заводе. Если так — масло лучше заменить незамедлительно (не дожидаясь ТО).

2) Если интересует общий ответ — продолжайте ездить и просто заявите об этом на ближайшем ТО. Машина у Вас новая — рано ещё там чему-нибудь серьёзному сломаться.

3) Вообще масло надо менять раз в год — даже если машина не ездит, а стоит в гараже.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 22, Ответы: 493)
Ответ на 24.04.2017 10:02
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Либо настолько плохое масло, что на щупе выпал осадок. Либо это следствие высоких температур и процесса, похожего на воронение, когда в масло опускают разогретый металл. Вероятны оба фактора: перегрев плохого масла. Щуп — видимая деталь. Точно такой же налет (нагар, кокс) на остальных деталях двигателя. Что неизбежно приведет к закупориванию масляных каналов и смерти мотора.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1734)
Ответ на 25.04.2017 01:26
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