Почернел масляный щуп двигателя

Private answer

Ну как он почернел? Фотку приложите…

1)Возможно из-за неудовлетворительного качества масла, которое залили на заводе. Если так — масло лучше заменить незамедлительно (не дожидаясь ТО).

2) Если интересует общий ответ — продолжайте ездить и просто заявите об этом на ближайшем ТО. Машина у Вас новая — рано ещё там чему-нибудь серьёзному сломаться.

3) Вообще масло надо менять раз в год — даже если машина не ездит, а стоит в гараже.