По поводу масел (рекомендации от Павла Чхетиани)

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По дороге на работу прослушал в записи программу про моторное масло, где в гостях был эксперт — Павел Чхетиани. Павел сказал много умных слов про плёнки, низкие холостые обороты и о том, что вредно стоять в пробке. В принципе мы и так об этом знали.

Про вязкость — ничего не понял из его объяснения? Почему xx W40 лучше чем xx W30? И почему в современных двигателях чаще xx W20?

В голове осталось только то, что не все масла 5W30 одинаковые — есть какая-то квази-вязкость, которая влияет на износ. Но опредалить и измерить параметры этой квазивязкости — невозможно, о ней не знают даже производители…

С другой стороны от Сергея Степановича я услышал, что можно по наличию металлической стружки в масле определить качество масла.

ВОПРОС — допустим я при помощи клизьмы через масленый щуп отсосу 100 грамм масла и солью в бутылку из под кока-колы. Куда в Москве можно отнести эту пробу и получить заключение о качестве масла по проценту содержания металла? И сколько примерно стоит такая экспертиза? Не будет ли она стоить дороже, чем «перебрать мотор»?

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 27, Ответы: 555)
Ответ на 01.06.2017 09:17
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Ближайшая лаборатория, осмысленно и без лукавства занимающаяся анализом масла, находится во Франции, фирмы Motul.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1793)
Ответ на 01.06.2017 09:36

Нас Францией не испугаешь… Если экпертиза стоит вменяемых денег (30 — 50 евро) — то можно отправить пробирку через EMS-почта России. По опыту отправки рабочей корреспонденции, посылка долетает в Европу за 2-3 недели. Просто интересно сделать разочек — напишу про это в блог.

Адрес (страницу в Интернете) можете уточнить?
Как они отнесутся к тому, что в пробирке будет масло Мобил?
На каком пробеге (с момента замены масла) логично делать данную экспертизу? Например, на последнем масле проехал 3 тыс. км — оно уже потемнело… Или надо докатать до предела — 7,5 тыс?

(Андрей_А at 01.06.2017 09:48)
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