По поводу масел (рекомендации от Павла Чхетиани) Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSПо поводу масел (рекомендации от Павла Чхетиани) Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 По дороге на работу прослушал в записи программу про моторное масло, где в гостях был эксперт — Павел Чхетиани. Павел сказал много умных слов про плёнки, низкие холостые обороты и о том, что вредно стоять в пробке. В принципе мы и так об этом знали. Про вязкость — ничего не понял из его объяснения? Почему xx W40 лучше чем xx W30? И почему в современных двигателях чаще xx W20? В голове осталось только то, что не все масла 5W30 одинаковые — есть какая-то квази-вязкость, которая влияет на износ. Но опредалить и измерить параметры этой квазивязкости — невозможно, о ней не знают даже производители… С другой стороны от Сергея Степановича я услышал, что можно по наличию металлической стружки в масле определить качество масла. ВОПРОС — допустим я при помощи клизьмы через масленый щуп отсосу 100 грамм масла и солью в бутылку из под кока-колы. Куда в Москве можно отнести эту пробу и получить заключение о качестве масла по проценту содержания металла? И сколько примерно стоит такая экспертиза? Не будет ли она стоить дороже, чем «перебрать мотор»? На тему: Какое моторное масло лучше, а… А наши масла как? А вот я выбирал масло так Результаты эксплуатационных… На что обратить внимание при… Помечена как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 27, Ответы: 555) Ответ на 01.06.2017 09:17 11 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Ближайшая лаборатория, осмысленно и без лукавства занимающаяся анализом масла, находится во Франции, фирмы Motul. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1793) Ответ на 01.06.2017 09:36 Нас Францией не испугаешь… Если экпертиза стоит вменяемых денег (30 — 50 евро) — то можно отправить пробирку через EMS-почта России. По опыту отправки рабочей корреспонденции, посылка долетает в Европу за 2-3 недели. Просто интересно сделать разочек — напишу про это в блог. Адрес (страницу в Интернете) можете уточнить? Как они отнесутся к тому, что в пробирке будет масло Мобил? На каком пробеге (с момента замены масла) логично делать данную экспертизу? Например, на последнем масле проехал 3 тыс. км — оно уже потемнело… Или надо докатать до предела — 7,5 тыс? (Андрей_А at 01.06.2017 09:48) « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page