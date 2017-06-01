По поводу масел (рекомендации от Павла Чхетиани)

По дороге на работу прослушал в записи программу про моторное масло, где в гостях был эксперт — Павел Чхетиани. Павел сказал много умных слов про плёнки, низкие холостые обороты и о том, что вредно стоять в пробке. В принципе мы и так об этом знали.

Про вязкость — ничего не понял из его объяснения? Почему xx W40 лучше чем xx W30? И почему в современных двигателях чаще xx W20?

В голове осталось только то, что не все масла 5W30 одинаковые — есть какая-то квази-вязкость, которая влияет на износ. Но опредалить и измерить параметры этой квазивязкости — невозможно, о ней не знают даже производители…

С другой стороны от Сергея Степановича я услышал, что можно по наличию металлической стружки в масле определить качество масла.

ВОПРОС — допустим я при помощи клизьмы через масленый щуп отсосу 100 грамм масла и солью в бутылку из под кока-колы. Куда в Москве можно отнести эту пробу и получить заключение о качестве масла по проценту содержания металла? И сколько примерно стоит такая экспертиза? Не будет ли она стоить дороже, чем «перебрать мотор»?