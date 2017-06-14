По поводу безопасной езды от Андрея Каминского…

Пока ехал домой при помощи айфона прослушал в записи программу, где гостем был Андрей Каминский (к сожалению автомагнитола сама не умеет в Интернет выходить и скачивать подкаст с сайта Эхи).

И знаете … Я очень хотел услышать какие-то полезные житейские рекомендации — как правильно (безопасно) водить автомобиль. Но услышал только 3 мысли, с которыми в корне не согласен:

1) Автомобиль столь же опасен как война… Садясь за руль надо быть предельно внимательным — крепко скрепя зубами вцепиться в руль и не отпускать. И быть всё-время начеку.

В реальности, если ты будешь всё-время напрягаться, после 2-х часов стояния в вечерней пробке ты так вымотаешься, что точно куда-то приедешь. Чем спокойней/расслабленнее ты себя чувствуешь за рулётся — тем меньше ты устаешь от дороги и, соответственно, в критический момент больше шансов правильно/своевременно отреагировать на внештатную ситуацию.

2) Управлять автомобилем — это как управлять самолётом… Ну что тут сказать. Попробуйте в каком-нибудь авиа-симуляторе посадить самолёт (взлететь может любой «начинающий пилот»). Тут нужна конкретная ловкость — сопоставить сотни параметров вроде бобкового ветра, курсовой скорости, скорости снижения и т.д. Автомобиль по сложности с самолётом — примерно также как — «научиться кататься на велосипеде» с «выучить английский».

3) Научить можно любого, но не каждому это нужно…. Хоть бы рассказал гость — чему они там уча. Как проходят уроки и где (в городе или на специальном полигоне). И как эта контраварийная подготовка влияет на какие-то измеримые показатели — например, количество ДТП, коэффициент бонус-минос и т.д.

В общем ждём, что Андрей придёт в гости снова и расскажет что-нибудь по-существу, желательно на примерах.