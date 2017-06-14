По поводу безопасной езды от Андрея Каминского… Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSПо поводу безопасной езды от Андрея Каминского... Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ -1 ▼ ♥ 0 Пока ехал домой при помощи айфона прослушал в записи программу, где гостем был Андрей Каминский (к сожалению автомагнитола сама не умеет в Интернет выходить и скачивать подкаст с сайта Эхи). И знаете … Я очень хотел услышать какие-то полезные житейские рекомендации — как правильно (безопасно) водить автомобиль. Но услышал только 3 мысли, с которыми в корне не согласен: 1) Автомобиль столь же опасен как война… Садясь за руль надо быть предельно внимательным — крепко скрепя зубами вцепиться в руль и не отпускать. И быть всё-время начеку. В реальности, если ты будешь всё-время напрягаться, после 2-х часов стояния в вечерней пробке ты так вымотаешься, что точно куда-то приедешь. Чем спокойней/расслабленнее ты себя чувствуешь за рулётся — тем меньше ты устаешь от дороги и, соответственно, в критический момент больше шансов правильно/своевременно отреагировать на внештатную ситуацию. 2) Управлять автомобилем — это как управлять самолётом… Ну что тут сказать. Попробуйте в каком-нибудь авиа-симуляторе посадить самолёт (взлететь может любой «начинающий пилот»). Тут нужна конкретная ловкость — сопоставить сотни параметров вроде бобкового ветра, курсовой скорости, скорости снижения и т.д. Автомобиль по сложности с самолётом — примерно также как — «научиться кататься на велосипеде» с «выучить английский». 3) Научить можно любого, но не каждому это нужно…. Хоть бы рассказал гость — чему они там уча. Как проходят уроки и где (в городе или на специальном полигоне). И как эта контраварийная подготовка влияет на какие-то измеримые показатели — например, количество ДТП, коэффициент бонус-минос и т.д. В общем ждём, что Андрей придёт в гости снова и расскажет что-нибудь по-существу, желательно на примерах. На тему: Поменял машину, и расстояние до… Англичанин на DeLorean чуть не… Почему 70-то? В Москве в 2017 году начнется… Автомобиль Toyota никуда не полетит Помечена как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 29, Ответы: 572) Ответ на 14.06.2017 00:21 30 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer За рулем ни какого спокойствия/расслабленности, Вам пока везёт. Долго описывать, но иногда просто расслабленный выдох может привести к плачевной ситуации.И ещё, был в эксплуатации М/Б спорт купе, отказала магнитола, полез смотреть её инструкцию, и в инструкции на предпоследней странице большими красными буквами написано(дословно на помню, но смысл такой) *Уважаемые водители, запомните, что при скорости 40 км/ч, авто проезжает 11 м/с. Приятных Вам поездок!* И а какой расслабленности может быть речь? Пока Вы среагируете расслабленным, нажмете на педаль и потом сработают тормоза, сколько пройдет времени и сколько Вы проедете за это время даже при скорости 40 км/ч. Только не надо мне писать, что у Вас реакция как у мангуста. Помечен как спам Сообщение от Руни (Вопросы: 3, Ответы: 18) Ответ на 14.06.2017 09:45 Вот честное слово — я не знаю какая у меня реакция. И даже не знаю: 1) Как её измерить? Есть специальные автосимуляторы/тренажёры или какие-то методики.. 2) В чём она измеряется — в секундах, мс, нс? 3) Какая скорость реакции считается нормой у начинающего водителя / обычного водителя / автогонщика? А то получается — нам дают много общих рекомендаций вроде — »за рулём автомобиля надо быть предельно внимательным». Но не дают конкретных статистических данных / цифр, на которые можно опираться. Как понять — я хороший водитель или плохой? Надо мне идти в школу повышения мастерства или я и так неплохо справляюсь с задачей отвезти семью на дачу? (Андрей_А at 14.06.2017 11:53) « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page