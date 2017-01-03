Пежо 308 на 3008

« Back to Previous Page
0
0

Добрый день, с Новым годом! Есть Пежо 308 2013 г. 150 л.с АККП
Хочу купить новую 3008 150 л.с. АККП ради разнообразия. Что получу и что потеряю, с учетом того, что 308 собрана во Франции, а 3008 — в Белоруссии?
Спасибо!

На тему:

Помечена как спам
Сообщение от Andrei Bukhalev (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 03.01.2017 17:26
20 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

Получите боле высокий дорожный просвет и шайбу управления режимами АКПП. Мотор и коробка останутся прежними)))

Помечен как спам
Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1496)
Ответ на 03.01.2017 23:40
« Back to Previous Page