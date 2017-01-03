Пежо 308 на 3008

Добрый день, с Новым годом! Есть Пежо 308 2013 г. 150 л.с АККП

Хочу купить новую 3008 150 л.с. АККП ради разнообразия. Что получу и что потеряю, с учетом того, что 308 собрана во Франции, а 3008 — в Белоруссии?

Спасибо!