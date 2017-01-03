Пежо 308 на 3008 Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSПежо 308 на 3008 Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день, с Новым годом! Есть Пежо 308 2013 г. 150 л.с АККП Хочу купить новую 3008 150 л.с. АККП ради разнообразия. Что получу и что потеряю, с учетом того, что 308 собрана во Франции, а 3008 — в Белоруссии? Спасибо! На тему: Peugeot выпустит два «заряженных»… Назван самый продаваемый… Мэрия Москвы проваливает и… Закрыл своим телом Чего ждать от американского Chrysler Помечена как спам Сообщение от Andrei Bukhalev (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 03.01.2017 17:26 20 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Получите боле высокий дорожный просвет и шайбу управления режимами АКПП. Мотор и коробка останутся прежними))) Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1496) Ответ на 03.01.2017 23:40 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page