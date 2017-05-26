отговорите от покупки Ford kuga 2017 г. :)))

Private answer

Зря, Сергей Степанович в одной из передач очень лестно отзывался о новом форде Мондео.

Куга — классная машина. Вот только двигатель 1,6 экобуст с турбиной (неремонтопригодный) и роботизированная коробка (пауэршифт). Гарантию проездит и превратится в «корыто». Окажется, что отремонтировать пауэр-шифт + заменить шорт блок в ДВС дороже, чем купить подержанный автомобиль того же года в рабочем состоянии.

Есть там комплектация для пенсионеров с нормальным двигателем 2,5 и настоящим автоматом, но только передний привод. Стоит довольно дорого и по отзывам владельцев — весьма прожорлив — 15 л кушает. Так, что за эти деньги уж лучше взять Мондео в хорошей комплектации.