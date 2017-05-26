отговорите от покупки Ford kuga 2017 г. :))) Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSотговорите от покупки Ford kuga 2017 г. :))) Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Сергей Степанович, выбираю кроссовер. Критерии: бюджет 1,5-1,6 мл.руб.полный привод,акпп( не вариатор), клиренс не менее 200мм. Пока выбор на Ford kuga. Может что нибудь другое посмотреть посоветуете? Знаю что вы не любите Ford(за что- непонятно), но, тем не менее ваш совет будет интересен многим выбирающим. Спасибо. На тему: Ford Kuga впервые стал самой… Ford будет выпускать новый Kuga в… В Европе новый SUV Сколько будет стоить новый Ford Kuga? Ford Focus вновь попал в Топ-25 самых… Помечена как спам Сообщение от olegus68 (Вопросы: 1, Ответы: 4) Ответ на 26.05.2017 07:52 41 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Зря, Сергей Степанович в одной из передач очень лестно отзывался о новом форде Мондео. Куга — классная машина. Вот только двигатель 1,6 экобуст с турбиной (неремонтопригодный) и роботизированная коробка (пауэршифт). Гарантию проездит и превратится в «корыто». Окажется, что отремонтировать пауэр-шифт + заменить шорт блок в ДВС дороже, чем купить подержанный автомобиль того же года в рабочем состоянии. Есть там комплектация для пенсионеров с нормальным двигателем 2,5 и настоящим автоматом, но только передний привод. Стоит довольно дорого и по отзывам владельцев — весьма прожорлив — 15 л кушает. Так, что за эти деньги уж лучше взять Мондео в хорошей комплектации. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 24, Ответы: 542) Ответ на 26.05.2017 10:44 У Куги обычный автомат, а не Powershift, но и по нему есть нарекания и поломки судя по форуму. Сам рассматривал эту машину. И двигатель на новом Куга 1.5, еще более нагруженный и требующий, наверное, 98 бензина и частой смены масла. Отказался главным образом из-за эргономики, огромной торпеды. Машина кажется большая, а места как-то мало. В том же Спортедже мне показалось места больше сзади и удобнее на водительском месте.Еще на тест-драйве на машине проехавшей 2000 км были уже сверчки по салону. Но подвеска, клиренс и полный привод мне понравились. (Taos at 26.05.2017 11:25) « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page