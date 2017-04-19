Оптимальная температура ОЖ

Private answer Для двигателя К7М: термостат начинает открываться на 89 градусах, полностью открывается на 99, т.е. рабочая температура 89-99 градусов.

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