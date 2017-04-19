Оптимальная температура ОЖ Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSОптимальная температура ОЖ Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте, Сергей! Какая должна быть рабочая температура ОЖ на рено логан? В настощее время показывает 75…80 град. На тему: Крупный калибр О, электроспорт! Ты в жизнь? Массовое ДТП в Подмосковье Утвержден ГОСТ для дорожных… Концепт QX80 Monograph Помечена как спам Сообщение от Иван0916 (Вопросы: 11, Ответы: 17) Ответ на 19.04.2017 14:06 12 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Для двигателя К7М: термостат начинает открываться на 89 градусах, полностью открывается на 99, т.е. рабочая температура 89-99 градусов. Советую задавать такие вопросы на профильных форумах: http://www.logan-club.ru , http://forum.logan.ru Помечен как спам Сообщение от serg_s_vyatki (Вопросы: 5, Ответы: 237) Ответ на 19.04.2017 16:30 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page