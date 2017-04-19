Оптимальная температура ОЖ

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Здравствуйте, Сергей!
Какая должна быть рабочая температура ОЖ на рено логан? В настощее время показывает 75…80 град.

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Сообщение от Иван0916 (Вопросы: 11, Ответы: 17)
Ответ на 19.04.2017 14:06
12 просмотров

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Private answer

Для двигателя К7М: термостат начинает открываться на 89 градусах, полностью открывается на 99, т.е. рабочая температура 89-99 градусов.
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Сообщение от serg_s_vyatki (Вопросы: 5, Ответы: 237)
Ответ на 19.04.2017 16:30
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