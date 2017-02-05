Опель Zafira B Z18XER. механика

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очень нужен адекватный специалист по этому зверьку….
Суть……140к …пробег
маслоохладитель …….прокладки поменяли проблема осталась…..
денег сильно ограничено……хелп.

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Сообщение от Roman Fedotov (Вопросы: 2, Ответы: 0)
Ответ на 05.02.2017 21:52
4 просмотров

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1554)
Ответ на 06.02.2017 01:15
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