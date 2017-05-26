Opel Vectra хэтчбек 2008 г/в с роботом, мотор 1.8, пробег 33000 км. В головке блока цилиндров целый «тоннель» между 1-м и 2-м цилиндрами (см.фото)

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Сегодня на МКАД пошел дым из под капота, остановился, посмотрел — из под прокладки гонит масло, оно летит на коллектор и дымит. Дотащили до ближайшего сервиса (сам испугался ехать, вдруг загорится), сняли головку блока, а там дырка между 1 и 2 цилиндрами. В сервисе сказали, что это ремонтопригодно и взялись починить, но дорого.
Имею три вопроса.
1.Это заводской брак?
2.Как я на ней проездил 9 лет с такой дыркой?
3. А может быть так и должно быть?

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Сообщение от alexvs (Вопросы: 2, Ответы: 1)
Ответ на 26.05.2017 18:54
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Нагар выглядит так, будто мотор прошел на один ноль больше — 330 000 км… Если же у него и вправду пробег 33 000 км, то на самом плохом масле из возможного… Дырка между цилиндрами свежая. На ней не то, что девять лет, девять метров не проехать… Причину отсюда не видно. Но заводской брак — наименее вероятная версия.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1781)
Ответ на 26.05.2017 21:34
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