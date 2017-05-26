Opel Vectra хэтчбек 2008 г/в с роботом, мотор 1.8, пробег 33000 км. В головке блока цилиндров целый «тоннель» между 1-м и 2-м цилиндрами (см.фото)

Сегодня на МКАД пошел дым из под капота, остановился, посмотрел — из под прокладки гонит масло, оно летит на коллектор и дымит. Дотащили до ближайшего сервиса (сам испугался ехать, вдруг загорится), сняли головку блока, а там дырка между 1 и 2 цилиндрами. В сервисе сказали, что это ремонтопригодно и взялись починить, но дорого.

Имею три вопроса.

1.Это заводской брак?

2.Как я на ней проездил 9 лет с такой дыркой?

3. А может быть так и должно быть?