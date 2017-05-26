Opel Vectra хэтчбек 2008 г/в с роботом, мотор 1.8, пробег 33000 км. В головке блока цилиндров целый «тоннель» между 1-м и 2-м цилиндрами (см.фото) Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSOpel Vectra хэтчбек 2008 г/в с роботом, мотор 1.8, пробег 33000 км. В головке блока цилиндров целый "тоннель" между 1-м и 2-м цилиндрами (см.фото) Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Сегодня на МКАД пошел дым из под капота, остановился, посмотрел — из под прокладки гонит масло, оно летит на коллектор и дымит. Дотащили до ближайшего сервиса (сам испугался ехать, вдруг загорится), сняли головку блока, а там дырка между 1 и 2 цилиндрами. В сервисе сказали, что это ремонтопригодно и взялись починить, но дорого. Имею три вопроса. 1.Это заводской брак? 2.Как я на ней проездил 9 лет с такой дыркой? 3. А может быть так и должно быть? На тему: 25 тысяч двигателей Сборка двигателя Mercedes AMG 63 В России отзывают VW Phaeton и Audi A8 Jaguar открыл школу для детей Можно ли брать пиццевозку? Attachments: IMG_20170526_123416.jpg IMG_20170526_123330.jpg Помечена как спам Сообщение от alexvs (Вопросы: 2, Ответы: 1) Ответ на 26.05.2017 18:54 12 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Нагар выглядит так, будто мотор прошел на один ноль больше — 330 000 км… Если же у него и вправду пробег 33 000 км, то на самом плохом масле из возможного… Дырка между цилиндрами свежая. На ней не то, что девять лет, девять метров не проехать… Причину отсюда не видно. Но заводской брак — наименее вероятная версия. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1781) Ответ на 26.05.2017 21:34 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page