Opel Vectra хэтчбек 2008 г/в с роботом, мотор 1.8, пробег 32000 км.Какие регламенты нужно провести? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSOpel Vectra хэтчбек 2008 г/в с роботом, мотор 1.8, пробег 32000 км.Какие регламенты нужно провести? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день. Уважаемые господа, прошу совета — подскажите, какие регламенты нужно проводить с учетом «года службы»? Машина эксплуатируется в Московской области, иногда езжу в Москву. Зимой езжу. Масло меняю каждый год. На тему: RAV4 у нас любят по инерции На М4 «Дон» в Московской области… KIA Rio лидер на рынке Москвы Примерно треть «зебр» возле школ Ford нужно менять на Ford Помечена как спам Сообщение от alexvs (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 25.01.2017 10:54 55 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer В автомобиле от времени сильнее всего страдают жидкости(масла моторное и КПП, антифриз, тормозная, ГУР) и резинки(ремни, сайлентблоки, чехлы, уплотнения). Я бы уже поменял тормозную жидкость и антифриз, всё остальное по состоянию. Резиновые чехлы ШРУСов, рулевой рейки и резиновые уплотнения дверей раз в год брызгаю силиконовой смазкой. Помечен как спам Сообщение от serg_s_vyatki (Вопросы: 4, Ответы: 196) Ответ на 25.01.2017 22:43 Спасибо. Тоже к этому склоняюсь, чисто интуитивно 🙂 (alexvs at 26.01.2017 14:02) ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Алекс, привет. Я согласен с Сержем, в основном. Ну антифриз не стал бы менять. Там кроме этилен-гликоля, воды и краски и нет ни фига. Всегда есть вероятность вместо классной жижи купить контрафактную, которая скушает алюминиевый радиатор. При Вашем пробеге регламентные работы — это пепельницу вытряхнуть 🙂 Я на Вашем месте прошерстил бы все клубные Вектровские форумы, поискал бы болезни наиболее часто встречающиеся, а уже потом задал бы вопрос сюда, возможно напугавшись какой-нибудь страшилки. Помечен как спам Сообщение от Александр Мируха (Вопросы: 1, Ответы: 26) Ответ на 28.01.2017 13:01 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Судя по пробегу и году выпуска, машина долго стоит, и мало ездит. Не любят машины стоять, особенно на улице под снегом. Коррозия, электрика (не глючит?), сайлент-блоки (подвеска не стучит?), масло-съёмные кольца (Масло она у Вас не кушает)? Я бы купил новую резину, т.к. заводская отработала свой срок и ездил дальше. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 13, Ответы: 331) Ответ на 28.01.2017 21:02 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page