Opel Vectra хэтчбек 2008 г/в с роботом, мотор 1.8, пробег 32000 км.Какие регламенты нужно провести?

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Добрый день. Уважаемые господа, прошу совета — подскажите, какие регламенты нужно проводить с учетом «года службы»? Машина эксплуатируется в Московской области, иногда езжу в Москву. Зимой езжу. Масло меняю каждый год.

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Сообщение от alexvs (Вопросы: 1, Ответы: 1)
Ответ на 25.01.2017 10:54
55 просмотров

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В автомобиле от времени сильнее всего страдают жидкости(масла моторное и КПП, антифриз, тормозная, ГУР) и резинки(ремни, сайлентблоки, чехлы, уплотнения). Я бы уже поменял тормозную жидкость и антифриз, всё остальное по состоянию. Резиновые чехлы ШРУСов, рулевой рейки и резиновые уплотнения дверей раз в год брызгаю силиконовой смазкой.

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Сообщение от serg_s_vyatki (Вопросы: 4, Ответы: 196)
Ответ на 25.01.2017 22:43

Спасибо. Тоже к этому склоняюсь, чисто интуитивно 🙂

(alexvs at 26.01.2017 14:02)
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Алекс, привет. Я согласен с Сержем, в основном. Ну антифриз не стал бы менять. Там кроме этилен-гликоля, воды и краски и нет ни фига. Всегда есть вероятность вместо классной жижи купить контрафактную, которая скушает алюминиевый радиатор. При Вашем пробеге регламентные работы — это пепельницу вытряхнуть 🙂
Я на Вашем месте прошерстил бы все клубные Вектровские форумы, поискал бы болезни наиболее часто встречающиеся, а уже потом задал бы вопрос сюда, возможно напугавшись какой-нибудь страшилки.

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Сообщение от Александр Мируха (Вопросы: 1, Ответы: 26)
Ответ на 28.01.2017 13:01
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Судя по пробегу и году выпуска, машина долго стоит, и мало ездит.
Не любят машины стоять, особенно на улице под снегом. Коррозия, электрика (не глючит?), сайлент-блоки (подвеска не стучит?), масло-съёмные кольца (Масло она у Вас не кушает)?

Я бы купил новую резину, т.к. заводская отработала свой срок и ездил дальше.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 13, Ответы: 331)
Ответ на 28.01.2017 21:02
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