Opel Vectra хэтчбек 2008 г/в с роботом, мотор 1.8, пробег 32000 км.Какие регламенты нужно провести?

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Судя по пробегу и году выпуска, машина долго стоит, и мало ездит.

Не любят машины стоять, особенно на улице под снегом. Коррозия, электрика (не глючит?), сайлент-блоки (подвеска не стучит?), масло-съёмные кольца (Масло она у Вас не кушает)?

Я бы купил новую резину, т.к. заводская отработала свой срок и ездил дальше.