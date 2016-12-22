Opel Astra J 1.6 turbo (180 л.с., 2011 г.в., 130 тыс. км пробег) какое масло использовать

« Back to Previous Page
Tags:
0
0

Сергей, приветствую. Есть Opel Astra J 1.6 turbo (180 л.с., 2011 г.в., 130 тыс. км пробег) — какое масло посоветуете, чтобы продлить ресурс? Сейчас лью родное GM Dexos 2 — мастера в сервисе говорят, что если нет жалоб/проблем, то лучше не менять, продолжать использовать.
Машина нравится, хотелось бы, чтобы она бегала у меня подольше

На тему:

Помечена как спам
Сообщение от minvest (Вопросы: 4, Ответы: 4)
Ответ на 22.12.2016 16:32
20 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

Когда желание сменить масло станет навязчивым, переходите на Mobil. Но пока оставьте, как есть)

Помечен как спам
Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1474)
Ответ на 22.12.2016 22:12
« Back to Previous Page