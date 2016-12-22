Opel Astra J 1.6 turbo (180 л.с., 2011 г.в., 130 тыс. км пробег) какое масло использовать

Сергей, приветствую. Есть Opel Astra J 1.6 turbo (180 л.с., 2011 г.в., 130 тыс. км пробег) — какое масло посоветуете, чтобы продлить ресурс? Сейчас лью родное GM Dexos 2 — мастера в сервисе говорят, что если нет жалоб/проблем, то лучше не менять, продолжать использовать.

Машина нравится, хотелось бы, чтобы она бегала у меня подольше