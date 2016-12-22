Opel Astra J 1.6 turbo (180 л.с., 2011 г.в., 130 тыс. км пробег) какое масло использовать Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSOpel Astra J 1.6 turbo (180 л.с., 2011 г.в., 130 тыс. км пробег) какое масло использовать Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous PageTags: Opel Astra J ▲ 0 ▼ ♥ 0 Сергей, приветствую. Есть Opel Astra J 1.6 turbo (180 л.с., 2011 г.в., 130 тыс. км пробег) — какое масло посоветуете, чтобы продлить ресурс? Сейчас лью родное GM Dexos 2 — мастера в сервисе говорят, что если нет жалоб/проблем, то лучше не менять, продолжать использовать. Машина нравится, хотелось бы, чтобы она бегала у меня подольше На тему: Как долго живет вольвовский… В США продадут 1 500 новых Porsche Cayenne… Совсем наш Logan Паровозы мы производили на… Пробки создаёт власть? Помечена как спам Сообщение от minvest (Вопросы: 4, Ответы: 4) Ответ на 22.12.2016 16:32 20 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Когда желание сменить масло станет навязчивым, переходите на Mobil. Но пока оставьте, как есть) Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1474) Ответ на 22.12.2016 22:12 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page