Opel Astra J 1.6 пробег 62 000 км. замена масла в АКПП Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSOpel Astra J 1.6 пробег 62 000 км. замена масла в АКПП Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте. Подскажите как поменять масло в АКПП. Частичной заменой (сколько слилось столько залить). Или полностью с помощью аппарата? На тему: Триста с лишним тысяч на Быстром… Концепт Opel станет серийным Замена огромных задних колес Автомобили, которые… Opel готовит к презентации сразу… Помечена как спам Сообщение от Igor_96 (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 19.01.2017 19:03 24 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Давно уже пора! Я меня частичной, выходит 5 литров. Каждые 20-25 тыс км. Помечен как спам Сообщение от Виктор Турлюн (Вопросы: 1, Ответы: 2) Ответ на 19.01.2017 19:50 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page