Opel Astra J 1.6 пробег 62 000 км. замена масла в АКПП

« Back to Previous Page
0
0

Здравствуйте. Подскажите как поменять масло в АКПП. Частичной заменой (сколько слилось столько залить). Или полностью с помощью аппарата?

На тему:

Помечена как спам
Сообщение от Igor_96 (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 19.01.2017 19:03
24 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

Давно уже пора! Я меня частичной, выходит 5 литров. Каждые 20-25 тыс км.

Помечен как спам
Сообщение от Виктор Турлюн (Вопросы: 1, Ответы: 2)
Ответ на 19.01.2017 19:50
« Back to Previous Page