Обслуживание Ford Galaxy в Москве

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Ford Galaxy 2.0 (2012), механика, пробег 120000 (второй владелец, первый владелец проехал 56000), в семье четверо детей от 0 до 12 лет.
ТО делаю каждые 300-350 моточасов, расход масла на межсервисном пробеге = 0.
Планирую ездить на ней ещё как минимум 5 лет.

Закончился гарантийный срок, поэтому встал вопрос об обслуживании «в гараже».
Можете подсказать хороший проверенный сервис (то есть, проверяют и делают всё качественно, но дешевле чем официалы).
Территориально живу в Северном Тушине (если это важно).

Заранее спасибо,
Олег

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Сообщение от Oleg Zhabitsky (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 20.06.2017 17:51
19 просмотров

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конечно уходите в гараж, был по совету Сергея тут — Андрей +79037260335, пароль «Я от Асланяна», очень понравилось. За диагностику денег не взяли, ни на что не разводили.

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Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 4, Ответы: 33)
Ответ на 20.06.2017 23:42
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