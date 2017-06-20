Обслуживание Ford Galaxy в Москве

Ford Galaxy 2.0 (2012), механика, пробег 120000 (второй владелец, первый владелец проехал 56000), в семье четверо детей от 0 до 12 лет.

ТО делаю каждые 300-350 моточасов, расход масла на межсервисном пробеге = 0.

Планирую ездить на ней ещё как минимум 5 лет.

Закончился гарантийный срок, поэтому встал вопрос об обслуживании «в гараже».

Можете подсказать хороший проверенный сервис (то есть, проверяют и делают всё качественно, но дешевле чем официалы).

Территориально живу в Северном Тушине (если это важно).

Заранее спасибо,

Олег