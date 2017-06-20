Обслуживание Ford Galaxy в Москве Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSОбслуживание Ford Galaxy в Москве Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Ford Galaxy 2.0 (2012), механика, пробег 120000 (второй владелец, первый владелец проехал 56000), в семье четверо детей от 0 до 12 лет. ТО делаю каждые 300-350 моточасов, расход масла на межсервисном пробеге = 0. Планирую ездить на ней ещё как минимум 5 лет. Закончился гарантийный срок, поэтому встал вопрос об обслуживании «в гараже». Можете подсказать хороший проверенный сервис (то есть, проверяют и делают всё качественно, но дешевле чем официалы). Территориально живу в Северном Тушине (если это важно). Заранее спасибо, Олег На тему: Первые сервисные центры новой… Ford отзывает 830 тыс. автомашин… Автопилот Tesla спас водителя,… Ford GT Дженсона Баттона выставлен… KIA внедряет Быстрый сервис Помечена как спам Сообщение от Oleg Zhabitsky (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 20.06.2017 17:51 19 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer конечно уходите в гараж, был по совету Сергея тут — Андрей +79037260335, пароль «Я от Асланяна», очень понравилось. За диагностику денег не взяли, ни на что не разводили. Помечен как спам Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 4, Ответы: 33) Ответ на 20.06.2017 23:42 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page