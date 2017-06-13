Обслуживание БМВ Е83

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БМВ, пробег 172 тыс. км.2.5 л мотор М54 бензин Посоветуйте вменяемый сервис (Москва) для прохождения ТО и обслуживания подвески,мотора и т.п..Особых проблем с машиной нет,стоит ли ее продавать или можно еще пару лет поездить,пробеги небольшие.
Заранее благодарен.

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Сообщение от Андрей 1 (Вопросы: 3, Ответы: 1)
Ответ на 13.06.2017 13:09
36 просмотров

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ЦСВ (Самый Ламповый сервис в Москве)
Александр
+79991125545
http://csv-avto.ru

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1805)
Ответ на 15.06.2017 09:34
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