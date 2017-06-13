Обслуживание БМВ Е83

♥

0

БМВ, пробег 172 тыс. км.2.5 л мотор М54 бензин Посоветуйте вменяемый сервис (Москва) для прохождения ТО и обслуживания подвески,мотора и т.п..Особых проблем с машиной нет,стоит ли ее продавать или можно еще пару лет поездить,пробеги небольшие.

Заранее благодарен.