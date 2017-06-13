Обслуживание БМВ Е83 Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSОбслуживание БМВ Е83 Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 ♥ 0 БМВ, пробег 172 тыс. км.2.5 л мотор М54 бензин Посоветуйте вменяемый сервис (Москва) для прохождения ТО и обслуживания подвески,мотора и т.п..Особых проблем с машиной нет,стоит ли ее продавать или можно еще пару лет поездить,пробеги небольшие. Заранее благодарен. На тему: CHERYДА подарков KIA внедряет Быстрый сервис Роллс с пробегом Урал — машина прорыва Пробег на РАФах в Москве Помечена как спам Сообщение от Андрей 1 (Вопросы: 3, Ответы: 1) Ответ на 13.06.2017 13:09 36 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer ЦСВ (Самый Ламповый сервис в Москве) Александр +79991125545 http://csv-avto.ru Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1805) Ответ на 15.06.2017 09:34 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page