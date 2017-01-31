Общение с ИДПС. Как быть?

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Сергей, добрый день! Посмотрел два выпуска программы «Гараж» на «Эхе Москвы» 2-3 января 2017 г. Там Вы упоминали о том как надо общаться, если остановили ИДПС. Да, все понятно и все красиво. Но на ютубе полно видео, как водителей вытаскивают из машины и кладут лицом в асфальт при отказе выйти из машины по предлогом разных там спецопераций. Опять же, недавний случай как вытащили инвалида, сломали протез и привлекли за неподчинение. Как быть?

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Сообщение от ЯR (Вопросы: 1, Ответы: 2)
Ответ на 31.01.2017 18:49
34 просмотров

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Я сторонник защиты своих прав. Из машины выйду, но за пределы обязанностей водителя из ПДД не зайду. Никаких открываний багажника, пройдёмте к нам в машину и прочей драматургии.

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Сообщение от Александр Мируха (Вопросы: 2, Ответы: 36)
Ответ на 31.01.2017 19:46
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Слушал этот эфир в морозный день и меня натолкнуло на мысль. В Голливуде популярные артисты постоянно провоцируют какие-то скандалы — женятся, разводятся, усыновляют детей, дерутся, попадают в тюрьму за хулиганство и т.д.

Я думаю, Сергей Степанович, как популярный автожурналист, хотел устроить скандал с приводом в милицию. Но в результате — все лавры достались капитану Паукову. Я бы на его месте открыл видео-блог «Капитан Пауков на защите правопорядка» и сшибал бы рейтинги как «Обыкновенный порошок»…

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 14, Ответы: 336)
Ответ на 31.01.2017 21:31

Так в том-то и дело что Сергей Степанович упомянул что никак не проявляет свою известность.

(ЯR at 31.01.2017 22:32)
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Невозможно создать шаблон, подходящий под все варианты диалогов с ИДПС. Всякий раз это экспромт, импровизация… Общее в этих диалогах только в том, чтобы вернуть ИДПС в правовое поле. И с каждым ИДПС это всегда немного иная версия разговора. Хотя бы потому, что ее необходимо корректировать под параметры конкретного инспектора. Это как методика допроса, либо беседы у психиатра, когда есть конкретная задача, а способы ее достижения всегда разные… И те, кто не знает, как ему быть, что сказать в следующий момент и к чему апеллировать потом, пусть останутся в привычных рамках непротивления.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1540)
Ответ на 01.02.2017 00:05
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Сергей Степанович, это я все понимаю. Вот Вы человек опытный, речь отлажена, ум гибкий, все здорово. Экспромт и импровизация. А как быть нам простым-то? Нам-то ездить надо по дорогам и направлениям, а не изучать психотипы остановивших инспекторов))))

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Сообщение от ЯR (Вопросы: 1, Ответы: 2)
Ответ на 01.02.2017 00:43
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