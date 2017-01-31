Общение с ИДПС. Как быть? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSОбщение с ИДПС. Как быть? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Сергей, добрый день! Посмотрел два выпуска программы «Гараж» на «Эхе Москвы» 2-3 января 2017 г. Там Вы упоминали о том как надо общаться, если остановили ИДПС. Да, все понятно и все красиво. Но на ютубе полно видео, как водителей вытаскивают из машины и кладут лицом в асфальт при отказе выйти из машины по предлогом разных там спецопераций. Опять же, недавний случай как вытащили инвалида, сломали протез и привлекли за неподчинение. Как быть? На тему: Бегемота из болота Что мне снег, что мне зной, что… Mercedes-Benz дарит парковку Родстер в разных ракурсах В ПДД внесли очередные изменения Помечена как спам Сообщение от ЯR (Вопросы: 1, Ответы: 2) Ответ на 31.01.2017 18:49 34 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Я сторонник защиты своих прав. Из машины выйду, но за пределы обязанностей водителя из ПДД не зайду. Никаких открываний багажника, пройдёмте к нам в машину и прочей драматургии. Помечен как спам Сообщение от Александр Мируха (Вопросы: 2, Ответы: 36) Ответ на 31.01.2017 19:46 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Слушал этот эфир в морозный день и меня натолкнуло на мысль. В Голливуде популярные артисты постоянно провоцируют какие-то скандалы — женятся, разводятся, усыновляют детей, дерутся, попадают в тюрьму за хулиганство и т.д. Я думаю, Сергей Степанович, как популярный автожурналист, хотел устроить скандал с приводом в милицию. Но в результате — все лавры достались капитану Паукову. Я бы на его месте открыл видео-блог «Капитан Пауков на защите правопорядка» и сшибал бы рейтинги как «Обыкновенный порошок»… Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 14, Ответы: 336) Ответ на 31.01.2017 21:31 Так в том-то и дело что Сергей Степанович упомянул что никак не проявляет свою известность. (ЯR at 31.01.2017 22:32) ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Невозможно создать шаблон, подходящий под все варианты диалогов с ИДПС. Всякий раз это экспромт, импровизация… Общее в этих диалогах только в том, чтобы вернуть ИДПС в правовое поле. И с каждым ИДПС это всегда немного иная версия разговора. Хотя бы потому, что ее необходимо корректировать под параметры конкретного инспектора. Это как методика допроса, либо беседы у психиатра, когда есть конкретная задача, а способы ее достижения всегда разные… И те, кто не знает, как ему быть, что сказать в следующий момент и к чему апеллировать потом, пусть останутся в привычных рамках непротивления. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1540) Ответ на 01.02.2017 00:05 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Сергей Степанович, это я все понимаю. Вот Вы человек опытный, речь отлажена, ум гибкий, все здорово. Экспромт и импровизация. А как быть нам простым-то? Нам-то ездить надо по дорогам и направлениям, а не изучать психотипы остановивших инспекторов)))) Помечен как спам Сообщение от ЯR (Вопросы: 1, Ответы: 2) Ответ на 01.02.2017 00:43 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page