Общение с ИДПС. Как быть?

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Слушал этот эфир в морозный день и меня натолкнуло на мысль. В Голливуде популярные артисты постоянно провоцируют какие-то скандалы — женятся, разводятся, усыновляют детей, дерутся, попадают в тюрьму за хулиганство и т.д.

Я думаю, Сергей Степанович, как популярный автожурналист, хотел устроить скандал с приводом в милицию. Но в результате — все лавры достались капитану Паукову. Я бы на его месте открыл видео-блог «Капитан Пауков на защите правопорядка» и сшибал бы рейтинги как «Обыкновенный порошок»…