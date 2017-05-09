Нужна диагностика Yeti 5-ый год, 140 т.км пробега. Москва Южное Тушино Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSНужна диагностика Yeti 5-ый год, 140 т.км пробега. Москва Южное Тушино Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Периодически перестает тянуть, после остановки на 5-10 мин. удается ехать как обычно. Последняя чистка форсунок на Атлант-Моторс не решила этой проблемы. Было даже сложнее, чем просто «не тянет». Изменился режим работы робота. Уход на верхние передачи не происходил. Оставалась вторая. На ручке — происходил сброс передач вниз. После остановки на 10 мин. поехали, но режим робота восстановился только после примерно 30 км. Горит индикатор «мотор» На тему: Камеры настроят на мусор Парковка без хлопот Автомобиль для продажи АВТОВАЗ заработал В Москве 4, 5 и 6 ноября парковка… Помечена как спам Сообщение от Владимир82 (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 09.05.2017 09:49 8 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Витя 8 926 825 37 16 или Андрей +79037363542 Пароль «Я от Асланяна» Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1750) Ответ на 09.05.2017 11:05 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page