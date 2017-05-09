Нужна диагностика Yeti 5-ый год, 140 т.км пробега. Москва Южное Тушино

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Периодически перестает тянуть, после остановки на 5-10 мин. удается ехать как обычно. Последняя чистка форсунок на Атлант-Моторс не решила этой проблемы. Было даже сложнее, чем просто «не тянет». Изменился режим работы робота. Уход на верхние передачи не происходил. Оставалась вторая. На ручке — происходил сброс передач вниз. После остановки на 10 мин. поехали, но режим робота восстановился только после примерно 30 км. Горит индикатор «мотор»

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Сообщение от Владимир82 (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 09.05.2017 09:49
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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1750)
Ответ на 09.05.2017 11:05
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