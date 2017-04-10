Нужен специалист по чипированию движка Toyota LC200, 2010, дизель

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Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, проверенного специалиста по чипированию движка Toyota LC200, 2010, дизель.
Спасибо!

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Сообщение от Gall (Вопросы: 2, Ответы: 1)
Ответ на 10.04.2017 18:49
15 просмотров

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Здрасте, хдрасте. Я не знаю стопроцентов толкового специалиста по чиповке, но зато знаю очень хорошего специалиста, который после проведения это самого чип — тюнинга Вам стопроцентов понадобиться. Он гробы делает ежели чего. А если сурьезно — Вы здурели? Этот чумодан и так хреново управляеться а еще хуже тормозит. Вам жить надоело? Тогда Я могу помочь, причем совершенно бесплатно, только патроны купите и записку напишите, мол в моей смерти прошу никого не винить. Гарантирую — все исполню в лучьшем виде.

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Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 245)
Ответ на 10.04.2017 19:22
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Напрасно вы так, есть позитивный опыт в этом вопросе ) Просто хотелось иметь разные варианты и специалистов.

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Сообщение от Gall (Вопросы: 2, Ответы: 1)
Ответ на 10.04.2017 20:18
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