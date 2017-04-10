Нужен специалист по чипированию движка Toyota LC200, 2010, дизель

Private answer Здрасте, хдрасте. Я не знаю стопроцентов толкового специалиста по чиповке, но зато знаю очень хорошего специалиста, который после проведения это самого чип — тюнинга Вам стопроцентов понадобиться. Он гробы делает ежели чего. А если сурьезно — Вы здурели? Этот чумодан и так хреново управляеться а еще хуже тормозит. Вам жить надоело? Тогда Я могу помочь, причем совершенно бесплатно, только патроны купите и записку напишите, мол в моей смерти прошу никого не винить. Гарантирую — все исполню в лучьшем виде. Помечен как спам