Нужен специалист по чипированию движка Toyota LC200, 2010, дизель Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSНужен специалист по чипированию движка Toyota LC200, 2010, дизель Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, проверенного специалиста по чипированию движка Toyota LC200, 2010, дизель. Спасибо! На тему: Автовладельцы в США отсудили $3,4… В США отозвали больше 300 тыс.… Дизель невыгоден Toyota Land Cruiser Prado Style: цены известны Новый бизнес-седан от Toyota Помечена как спам Сообщение от Gall (Вопросы: 2, Ответы: 1) Ответ на 10.04.2017 18:49 15 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Здрасте, хдрасте. Я не знаю стопроцентов толкового специалиста по чиповке, но зато знаю очень хорошего специалиста, который после проведения это самого чип — тюнинга Вам стопроцентов понадобиться. Он гробы делает ежели чего. А если сурьезно — Вы здурели? Этот чумодан и так хреново управляеться а еще хуже тормозит. Вам жить надоело? Тогда Я могу помочь, причем совершенно бесплатно, только патроны купите и записку напишите, мол в моей смерти прошу никого не винить. Гарантирую — все исполню в лучьшем виде. Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 245) Ответ на 10.04.2017 19:22 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Напрасно вы так, есть позитивный опыт в этом вопросе ) Просто хотелось иметь разные варианты и специалистов. Помечен как спам Сообщение от Gall (Вопросы: 2, Ответы: 1) Ответ на 10.04.2017 20:18 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page