Нужен ли демонтаж кенгурятника,а так же фаркопа на Шевроле- Ниве Ваз 2123 Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSНужен ли демонтаж кенгурятника,а так же фаркопа на Шевроле- Ниве Ваз 2123 Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 У меня Шевроле-Нива Ваз 2123 2004 года выпуска.Данную машину я покупал в салоне,на ней уже стоял обвес (кенгурятник,пороги,фаркоп).В свидетельстве о регистрации ТС не указано ,что на моей машине установлены кенгурятник,пороги, фаркоп.Подскажите как юридически грамотно доказать сотруднику ДПС что данная машина покупалась в салоне с данным обвесом. На тему: Задай вопрос сотруднику ДПС Skoda представила обновленный… Скончался Петр Прусов –… В России с 2017 года запретят… У Audi юбилей Помечена как спам Сообщение от Иван Алексеев (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 08.04.2017 00:05 34 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer На наше счастье, за эту тему всерьез взялась общественная организация Национальный Автомобильный Союз https://www.drive2.ru/o/RosAvtoSouz Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1704) Ответ на 08.04.2017 14:37 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Тоесть, имея автомобиль с весьма посредственной управляемостью и торозами, которые недалеко упрыгали от управляемости, в случае ДТП нужно нанести максимально больше урона, причем как при движении вперед (удар приходиться на самую незащищенную часть автомобиля, который НЕ кроссовер и НЕ джип), так и при движении назад (фаркомп). Чтож, классно, че тут скажешь. И да, Я жму руку тем, кто запретил в ТР ТС эти всякие там «устройства для повышения проходимости». Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 218) Ответ на 08.04.2017 17:32 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page