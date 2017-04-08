Нужен ли демонтаж кенгурятника,а так же фаркопа на Шевроле- Ниве Ваз 2123

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У меня Шевроле-Нива Ваз 2123 2004 года выпуска.Данную машину я покупал в салоне,на ней уже стоял обвес (кенгурятник,пороги,фаркоп).В свидетельстве о регистрации ТС не указано ,что на моей машине установлены кенгурятник,пороги, фаркоп.Подскажите как юридически грамотно доказать сотруднику ДПС что данная машина покупалась в салоне с данным обвесом.

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Сообщение от Иван Алексеев (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 08.04.2017 00:05
34 просмотров

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На наше счастье, за эту тему всерьез взялась общественная организация
Национальный Автомобильный Союз
https://www.drive2.ru/o/RosAvtoSouz

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1704)
Ответ на 08.04.2017 14:37
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Тоесть, имея автомобиль с весьма посредственной управляемостью и торозами, которые недалеко упрыгали от управляемости, в случае ДТП нужно нанести максимально больше урона, причем как при движении вперед (удар приходиться на самую незащищенную часть автомобиля, который НЕ кроссовер и НЕ джип), так и при движении назад (фаркомп). Чтож, классно, че тут скажешь.

И да, Я жму руку тем, кто запретил в ТР ТС эти всякие там «устройства для повышения проходимости».

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Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 218)
Ответ на 08.04.2017 17:32
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