Нужен ли демонтаж кенгурятника,а так же фаркопа на Шевроле- Ниве Ваз 2123

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Тоесть, имея автомобиль с весьма посредственной управляемостью и торозами, которые недалеко упрыгали от управляемости, в случае ДТП нужно нанести максимально больше урона, причем как при движении вперед (удар приходиться на самую незащищенную часть автомобиля, который НЕ кроссовер и НЕ джип), так и при движении назад (фаркомп). Чтож, классно, че тут скажешь.

И да, Я жму руку тем, кто запретил в ТР ТС эти всякие там «устройства для повышения проходимости».