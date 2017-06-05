Новый Volkswagen Tiguan, 1,4 полный привод, каким бензином заправлять?

« Back to Previous Page
0
0

Добрый день!

Прошу совета, чем лучше заправлять авто — Volkswagen, новый Tiguan, 1,4, полный привод, 150лс, бензин. На машине написано 98 (95), до этого был Golf 6 и все время заправлялась на Лукойле, но на привычных заправках нет 98ого (теперь кстати 98ого вообще нет, есть только 100 — это 98 экто). То есть тут не вопрос в деньгах, а вопрос в том, что теперь головная боль искать заправку с 100 бензином, так как их нет по пути и их вообще мало по Москве. Вот и думаю, может 95 экто тоже сойдет. В общем прошу совета!

На тему:
Помечена как спам
Сообщение от Cathy (Вопросы: 2, Ответы: 6)
Ответ на 05.06.2017 15:14
27 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

Если лить «очищенный/улучшенный» Аи-95 (Экто, G-power и т.п.) то вообще ничего плохого не произойдет.

Помечен как спам
Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1796)
Ответ на 06.06.2017 01:22
« Back to Previous Page