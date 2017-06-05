Новый Volkswagen Tiguan, 1,4 полный привод, каким бензином заправлять? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSНовый Volkswagen Tiguan, 1,4 полный привод, каким бензином заправлять? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день! Прошу совета, чем лучше заправлять авто — Volkswagen, новый Tiguan, 1,4, полный привод, 150лс, бензин. На машине написано 98 (95), до этого был Golf 6 и все время заправлялась на Лукойле, но на привычных заправках нет 98ого (теперь кстати 98ого вообще нет, есть только 100 — это 98 экто). То есть тут не вопрос в деньгах, а вопрос в том, что теперь головная боль искать заправку с 100 бензином, так как их нет по пути и их вообще мало по Москве. Вот и думаю, может 95 экто тоже сойдет. В общем прошу совета! На тему: Volkswagen начал выпуск нового Tiguan в… В Калуге выпустили 150-тысячный… Юбилейным автомобилем стал Golf GTE Китайцы «клонировали» новый… В сети появились первые снимки… Помечена как спам Сообщение от Cathy (Вопросы: 2, Ответы: 6) Ответ на 05.06.2017 15:14 27 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Если лить «очищенный/улучшенный» Аи-95 (Экто, G-power и т.п.) то вообще ничего плохого не произойдет. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1796) Ответ на 06.06.2017 01:22 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page