Новый Volkswagen Tiguan, 1,4 полный привод, каким бензином заправлять?

Добрый день!

Прошу совета, чем лучше заправлять авто — Volkswagen, новый Tiguan, 1,4, полный привод, 150лс, бензин. На машине написано 98 (95), до этого был Golf 6 и все время заправлялась на Лукойле, но на привычных заправках нет 98ого (теперь кстати 98ого вообще нет, есть только 100 — это 98 экто). То есть тут не вопрос в деньгах, а вопрос в том, что теперь головная боль искать заправку с 100 бензином, так как их нет по пути и их вообще мало по Москве. Вот и думаю, может 95 экто тоже сойдет. В общем прошу совета!