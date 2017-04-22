Новый Qashqai, X-Trail или KIA Sportage?

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Кашкай и икстрейл — по сути одинаковые машины. Икстрейл чуть длиннее база, больше места в багажнике. Там будет вариатор, который к 100 тыс обычно требует хирургического вмешательства. Некоторые люди боятся вариатор потому что ремонт выходит 150-200 тыс. руб, что сопоставимо (50%) с остаточной стоимостью машины через 5-7 лет. Если к этому относиться спокойно (иметь НЗ на ремонт вариатора) — в целом удачные машины. Благодаря вариатору они заметно динамичнее и экономичней, чем авто с классическим автоматом.

Спортаж — одна из любимых машин Асланяна. Бензина будет кушать больше (корейцы вообще прожорливые). Но благодаря классической коробке всё же будет дешевле в обслуживании в долгосрочной перспективе (>100 тыс км).

В целом все перечисленные машины надёжные, популярные. С запчастями к ним проблем не возникнет. Выберите то, что нравится «сердцу». Или головой — ту модель где сделают лучше скидку и пообещают больше подарков.