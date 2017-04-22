Новый Qashqai, X-Trail или KIA Sportage? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSНовый Qashqai, X-Trail или KIA Sportage? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous PageTags: #Qashqai #X-Trail #Sportage ▲ 0 ▼ ♥ 0 Затрудняюсь с выбором. Что надёжнее? По тест-драйву понравилось всё))) На тему: Nissan готовит новый Qashqai ТОП-10 моделей в сегменте SUV в… Кроссоверы занимают… Десятка самых популярных… Kia Sportage признан самым надежным… Помечена как спам Сообщение от olyap (Вопросы: 2, Ответы: 2) Ответ на 22.04.2017 13:47 20 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Кашкай и икстрейл — по сути одинаковые машины. Икстрейл чуть длиннее база, больше места в багажнике. Там будет вариатор, который к 100 тыс обычно требует хирургического вмешательства. Некоторые люди боятся вариатор потому что ремонт выходит 150-200 тыс. руб, что сопоставимо (50%) с остаточной стоимостью машины через 5-7 лет. Если к этому относиться спокойно (иметь НЗ на ремонт вариатора) — в целом удачные машины. Благодаря вариатору они заметно динамичнее и экономичней, чем авто с классическим автоматом. Спортаж — одна из любимых машин Асланяна. Бензина будет кушать больше (корейцы вообще прожорливые). Но благодаря классической коробке всё же будет дешевле в обслуживании в долгосрочной перспективе (>100 тыс км). В целом все перечисленные машины надёжные, популярные. С запчастями к ним проблем не возникнет. Выберите то, что нравится «сердцу». Или головой — ту модель где сделают лучше скидку и пообещают больше подарков. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 22, Ответы: 485) Ответ на 22.04.2017 14:00 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page