Новый Peugeot 3008 стоит ли покупать?

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Моё мнение по некоторым вопросам:

4) Автомобиль года — это какая-то виртуальная премия в среде автожурналистов. Сколько автожурналов — столько и разных автомобилей года)))

В какой-то из журналов компания Пежо денег немножко занесла — вот Пежо 3008 и стал автомобилем года. К реальным рейтингам и статистикам продаж, статистикам отказов и т.д. — это никакого отношения не имеет.

Но для Вас как для покупателя будет приятно ездить на автомобиле, у которого на заднем стекле наклейка «автомобиль года». Может ещё и значок дадут)

1) Если там знаменитый мотор 1,6 разработки BMW — не стоит. Однако, если очень сильно нравится, можно и взять, но приготовьтесь на пробеге 60 тыс от него избавиться. И будьте, готовы, что потеряете в цене раза в 2 по сравнению с новым авто, т.к. почему-то у нас в России французов не любят — маленький спрос.

В остальном — полностью разделяю Ваше мнение о красоте. Дизайн — вне конкуренции!!!

И кожаный салон — это морозить пятую точку зимой и жарить летом. И, как не странно, через 100 тыс кожа уже растянутая и потёртая. А тряпка — сделал химчистку и выглядит как новая.