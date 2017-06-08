Новый Peugeot 3008 стоит ли покупать? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSНовый Peugeot 3008 стоит ли покупать? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте! Встал вопрос покупки кроссовера для города (полный привод не нужен). Для чего? Нужен просто автомобиль повыше и побольше для удобства водителя (меня). Сейчас езжу на редком у нас новом Peugeot 308 и машина мне нравится, хоть есть и замечания. Сейчас хочу оформить заказ на новый 3008-й и есть несколько моментов, которые меня беспокоят: 1) Стоит ли брать вообще? (не разделяю российских стереотипов о французах). Честно скажу, что мне очень симпатичны новые машины Peugeot внешне и, особенно, внутри. Хочу брать «максималку» без кожи. Автомобиль хочется на 3-4 года с пробегом до 100000 км. 2) На каких конкурентов посмотреть? Тигуан из-за DSG меня настораживает, да и WOW-эффекта не производит. Бюджет 2.3М руб. Вторичку не предлагать, хочется гарантийное авто (и кредиты выгоднее) 3) Что «урезали» для российской версии в сравнении с европейской, кроме «гаммы» двигателей? 4) Автомобиль года — это можно считать плюсом в выборе? 5) Я рассматриваю дизель, но до этого никогда с ними не сталкивался. Говорят, что у Peugeot хорошие дизеля. Стоит его брать или «стандартный» бензин? На тему: Новый Peugeot 3008 появится на… Peugeot выпустит два «заряженных»… Новый Peugeot 408 приехал в Россию Новые модели Peugeot Citroen получат… Своя маленькая особенность Помечена как спам Сообщение от GLiciAn (Вопросы: 1, Ответы: 2) Ответ на 08.06.2017 12:10 33 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Моё мнение по некоторым вопросам: 4) Автомобиль года — это какая-то виртуальная премия в среде автожурналистов. Сколько автожурналов — столько и разных автомобилей года))) В какой-то из журналов компания Пежо денег немножко занесла — вот Пежо 3008 и стал автомобилем года. К реальным рейтингам и статистикам продаж, статистикам отказов и т.д. — это никакого отношения не имеет. Но для Вас как для покупателя будет приятно ездить на автомобиле, у которого на заднем стекле наклейка «автомобиль года». Может ещё и значок дадут) 1) Если там знаменитый мотор 1,6 разработки BMW — не стоит. Однако, если очень сильно нравится, можно и взять, но приготовьтесь на пробеге 60 тыс от него избавиться. И будьте, готовы, что потеряете в цене раза в 2 по сравнению с новым авто, т.к. почему-то у нас в России французов не любят — маленький спрос. В остальном — полностью разделяю Ваше мнение о красоте. Дизайн — вне конкуренции!!! И кожаный салон — это морозить пятую точку зимой и жарить летом. И, как не странно, через 100 тыс кожа уже растянутая и потёртая. А тряпка — сделал химчистку и выглядит как новая. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 28, Ответы: 567) Ответ на 08.06.2017 14:56 Спасибо. Я просто про премию эту мало знаю. Про двигатель — интересен дизель, разумеется. Спасибо, что обратили на это внимание, а то я забыл про него спросить. (GLiciAn at 08.06.2017 15:06) « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page