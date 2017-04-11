.новый форд фокус Вопросы и ответы от экспертов AMSRUS.новый форд фокус Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Привет! Что скажите по поводу мотора 1.5 турбо, 150л.с. акпп на форд фокус последний выпуск? Сколько проживет двигатель? Акпп там классический, должна быть надёжной вроде. Спасибо На тему: Chevrolet Colorado получил новый V6 и… Renault расширяет линейку… Двигатель, который постоянно… Новый Мерседес – новый… Двигатель Infiniti получил награду… Помечена как спам Сообщение от Ion Rusu (Вопросы: 5, Ответы: 14) Ответ на 11.04.2017 12:25 42 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Хороший мотор, при использовании модифицированного АИ — 95 и смене масла не позже чем раз в 10 000 км. такой мотор проживет около 200 — 300 тысяч, врядли больше. Гарантированный ресурс при обслуживании по регламенту — 150 000 км. Что же касаеться коробки, то коробец хороший, без спору, но вот только поставив такой коробец ВСЕ! преимущества двигателей EcoBoost Ford Motor Co. Россия спустила в унитаз и затолкало квачей. При этом что автомобиль очень достойный, классно едет, классно рулиться, с приличной эргономикой, с очень приличной плавности хода и т.д. Коробец надежный, ресурсный, но тупой и крайне низким КПД (по современным меркам), тоесть динамики не будет, оперативного переключения передач не будет, зато будет бешеный расход топлива + расходы на содержание данной коробки, примерно 500 +/- USD раз в 60 000 км. Если Вас устраивает такое положение дел, то пожалста. Но лично Я не вижу смысла в покупке автомобиля с таким сочетанием силового агрегата и трансмиссии. Можно купить 1,6 от 125 конях и МКПП, да в динамике проиграете, зато расход топлива чутка поменьше будет и не нужно будет тратить деньги на обслугу коробки. Если же такое положение дел Вас не устраивает и не хотите атмосферник с МКПП, то тогда советую оперативно прошерстить остатки Гольфов и купить 125 сильный Комфортный VW Golf 7 на DSG. Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 261) Ответ на 11.04.2017 13:23 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Гольф маленький и очень дорогой. Помечен как спам Сообщение от Ion Rusu (Вопросы: 5, Ответы: 14) Ответ на 11.04.2017 13:26 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer ГОЛЬФ МАЛЕНЬКИЙ!? Ну вообще — то он один из самых просторных в классе. Focus всяко меньше. насчет же дорогой, то тут поспорить можно — 1 350 000 RUB +/- это очень дорого или нет, за автомобиль ну ооооочень упакованный? Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 261) Ответ на 11.04.2017 13:43 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Также есть Skoda Octavia с несколько более мощным мотором и такой же коробкой. Она подешевле чуть будет. Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 261) Ответ на 11.04.2017 13:46 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Ну форд фокус универсал в последней комплектации можно купить и за 1056000 руб. Конечно там не будет ксенона. Помечен как спам Сообщение от Ion Rusu (Вопросы: 5, Ответы: 14) Ответ на 11.04.2017 15:47 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer А еще и дофига всего того, что будет в VW Golf 7 в комплектации за эти самые 1 350 000. Так что кому что, как говориться. Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 261) Ответ на 11.04.2017 16:14 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page