.новый форд фокус

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Хороший мотор, при использовании модифицированного АИ — 95 и смене масла не позже чем раз в 10 000 км. такой мотор проживет около 200 — 300 тысяч, врядли больше. Гарантированный ресурс при обслуживании по регламенту — 150 000 км.

Что же касаеться коробки, то коробец хороший, без спору, но вот только поставив такой коробец ВСЕ! преимущества двигателей EcoBoost Ford Motor Co. Россия спустила в унитаз и затолкало квачей. При этом что автомобиль очень достойный, классно едет, классно рулиться, с приличной эргономикой, с очень приличной плавности хода и т.д.

Коробец надежный, ресурсный, но тупой и крайне низким КПД (по современным меркам), тоесть динамики не будет, оперативного переключения передач не будет, зато будет бешеный расход топлива + расходы на содержание данной коробки, примерно 500 +/- USD раз в 60 000 км. Если Вас устраивает такое положение дел, то пожалста. Но лично Я не вижу смысла в покупке автомобиля с таким сочетанием силового агрегата и трансмиссии. Можно купить 1,6 от 125 конях и МКПП, да в динамике проиграете, зато расход топлива чутка поменьше будет и не нужно будет тратить деньги на обслугу коробки.

Если же такое положение дел Вас не устраивает и не хотите атмосферник с МКПП, то тогда советую оперативно прошерстить остатки Гольфов и купить 125 сильный Комфортный VW Golf 7 на DSG.