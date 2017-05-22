Новй Фольксваген Тигуан или Киа Спортейдж Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSНовй Фольксваген Тигуан или Киа Спортейдж Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Мучаюсь сейчас выбором из этих двух авто — Тигуан 1.4 DSG6 4*4 и Спортейдж 2.0 АКПП. С учетом скидок разница по цене 70 тыс. руб. в пользу Спортейджа, но Тигуан получше по комплектации. Сейчас езжу на Октавии А5, Тигуан мне конечно больше нравится и ближе, Спортейдж готов взять только из-за большей надежности и меньших эксплуатационных затрат. к. машину планирую лет на 5 не меньше. Но так ли это? Полазил по Киа форуму и там есть проблемы и нарекания на гарантийный сервис, вплоть до дефектов атмосферного двигателя (задиры в цилиндрах). Можете дать совет, что предпочесть? На тему: Три самых безопасных автомобиля… В США продадут 1 500 новых Porsche Cayenne… Проверка дилеров на честность Chery объявила цены и комплектации… Porsche и Audi работают над… Помечена как спам Сообщение от Taos (Вопросы: 5, Ответы: 10) Ответ на 22.05.2017 13:03 157 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Эта тема уже обсуждалась много раз (раз 10 точно) — посмотрите в истории. — PS: Автослесари (как и врачи) привыкли, что все машины ломаются и ненадёжные. На самом деле — пишут негативные отзывы те, кто столкнулся с проблемами. А те, кто не столкнулся — просто тихо молчат. И складывается впечатление, что машина ненадёжная. Задиры и кап ремонт двигателя в гарантийный период — это очень редко бывает. 1 раз на 100-200 проданных машин. Не заморачивайтесь. PPS: Тигуан сэкономит вам бензин. Будет кушать по городу 6-7 литров. А спортаж — 12-15 — запросто. Допустим вы на бензине будете экономить семейный бюджет на 40-50 тыс рублей в год. И через 5 лет набежит хорошенькая сумма. А потом получится, что всё, что вы сэкономили на бензине придётся потратить на ремонт DSG и расходы на автомобили сравняются. А когда хрюкнется мотор 1,4 — стоимость владения тигуаном резко поползёт вверх, но не будем об этом думать, с большой вероятностью вы к этому моменту от машины уже избавитесь. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 24, Ответы: 539) Ответ на 23.05.2017 12:53 Согласно Вашего тонкого ответа, совет — Спортейдж? ) (Taos at 23.05.2017 13:10) На дистанции 3 года — однозначно тигуан. Вы сэкономите на бензине, а ещё потом сможете выгодней продать. WV — на порядок более крутой бренд чем KIA. На дистанции 5 лет — подбросить монетку. Если DSG умрёт — то по цене владения они окажутся одинаковыми. Просто экономя на бензине Вам придётся в тайне от жены держать в резерве на депозите некоторую сумму денег — на ремонт DSG. Старше 5 лет — обе машины неликвид, но КИА быстрей у Вас купят, т.к. она без турбины и ДСГ. И стоимость содержания у WV превысит КИА. Так что тут логичней КИА. ——— Фольсваген (пока новый), конечно, будет доставлять больше удовольствия от управления.. А решать — только Вам. (Андрей_А at 23.05.2017 13:19) ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Андрей — ХВАТИТ ПОРОТЬ ЧУШЬ! Данного двигателя при более или менее грамотной эксплуатации и использовании АИ — 98 хватит примерно на тысяч 300 — 350. Ресурс трансмиссии ограничен ресурсом фрикционных накладок на многодисковых сцепления и ресурсом двухмассового маховика. И те и те меняються на 200 тысячах и коробка едет дальше. Что до KIA Sportage — это VW Tiguan первого поколения, только корейского производства со всеми косяками за исключением: — Ни разу не вездеход, а VW Tiguan таковым был; — Качество и уровень общего исполения пожыжэ будет. — И какая — то ботва с рулевым управлением — то ли глюк ЭБУ усилителя, то ли у всех Sportage на которых Я ездиил не были выставленя углы установки колес. С двигателем серии Nu (2.0 MPI) проблем нет, по технической части разуееться. Помечен как спам Сообщение от Sawage__Garden (Вопросы: 1, Ответы: 7) Ответ на 23.05.2017 14:03 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Посидел в Спортейдже очередной раз. Тесновато по сравнению с Октавией. На переднем пассажирском так вообще неудобно. Регулировки по высоте нет даже в предмаксимальной комплектации.. посадка как в танке. Недостаточная боковая поддержка по мне. Не хватает ниш, полочек для вещей. По комфорту машина проигрывает моей старой. Вылезти с заднего ряда и незапачкать брюки о пороги может только здоровый человек с хорошей растяжкой. Тигуан — машина другого уровня по сравнению и со спортейдж и с моей октавией. Но не готов платить сотни тысяч за возможные ремонты. С условного даже немца пересесть на корейца тяжело. Вообщем одна не нравится, другая..не по карману, наверное. Помечен как спам Сообщение от Taos (Вопросы: 5, Ответы: 10) Ответ на 23.05.2017 20:18 Если нравится тигуан — надо его брать. Компромисс — взять на МКПП. По крайней мере одну ненадёжную точку можно исключить… Заправляться только 98-м, возить в багажнике всегда канистру про запас и не уезжать далеко от столицы (не в каждой деревне можно купить 98-ой бензин). Масло менять через 7 тыс. Кстати, на МКПП потом проще будет её продать. (Андрей_А at 24.05.2017 09:52) Я сам из деревни ) У нас далеко не на каждой заправке есть 98 бензин. (Taos at 24.05.2017 11:09) « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page