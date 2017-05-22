Новй Фольксваген Тигуан или Киа Спортейдж

Private answer

Эта тема уже обсуждалась много раз (раз 10 точно) — посмотрите в истории.

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PS: Автослесари (как и врачи) привыкли, что все машины ломаются и ненадёжные. На самом деле — пишут негативные отзывы те, кто столкнулся с проблемами. А те, кто не столкнулся — просто тихо молчат. И складывается впечатление, что машина ненадёжная. Задиры и кап ремонт двигателя в гарантийный период — это очень редко бывает. 1 раз на 100-200 проданных машин. Не заморачивайтесь.

PPS: Тигуан сэкономит вам бензин. Будет кушать по городу 6-7 литров. А спортаж — 12-15 — запросто. Допустим вы на бензине будете экономить семейный бюджет на 40-50 тыс рублей в год. И через 5 лет набежит хорошенькая сумма. А потом получится, что всё, что вы сэкономили на бензине придётся потратить на ремонт DSG и расходы на автомобили сравняются. А когда хрюкнется мотор 1,4 — стоимость владения тигуаном резко поползёт вверх, но не будем об этом думать, с большой вероятностью вы к этому моменту от машины уже избавитесь.