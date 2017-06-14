Новая машина…Что делать!? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSНовая машина...Что делать!? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Друзья, здравствуйте! Хочу выразить благодарность вам и в особенности Сергею Степановичу за Ваши передачи, этот портал, юмор и советы. Впервые я осознано приобретаю машину мечты. Путь был долог и в результате выбор пал на Mondeo V 2.0 EcoBoost. По деньгам планировал Titanium, но благодаря решительным действиям (как? могу поделиться. Ушло 5 дней на 6 автосалонов) остановился на Titanium+ по цене Titanium (скидку выбил в 350 тыс.). Теперь самое главное: 1. Правильно ли я понял что менять масло в коробке и в моторе необходимо в новой машине после 7-8 тыс. км.? В регламенте 15 тыс. 2. По спецификации масло льется в нее 5w20. Когда как в последних передачах про масло речь идет о желанных 5w40 как минимум. Нашел соответствие масла для нее motul specific 913-d 5w-30. Насколько критично отходить от предписаний (все же турбина)!? 3. Также ест опыт использования присадок Сupper на машинах с пробегом больше 100 тыс. Нужно ли лить их (в мотор и АКПП) сразу? 4. Какие еще необходимы манипуляции для долгого и счастливого сотрудничества с новой машиной? С Уважением, Владимир. На тему: А наши масла как? Какое моторное масло лучше, а… Новый претендент на звание… Сколько будет стоить новый Ford Kuga? На что обратить внимание при… Помечена как спам Сообщение от varevo (Вопросы: 7, Ответы: 13) Ответ на 14.06.2017 16:12 35 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer 1. Масло — раз в 7,5 тыс км. Причём лучше лить то, что льёт из бочки официальный дилер, у которого будете проходить ТО. Не стесняйтесь — прямым текстом попросите у мастера отлить из бочки в пластмассовую баклашку 5 литров — скажите, что для промежуточной замены. Возьмите телефон у мастера. В будущем он будет сам вам выносить через чёрный ход масло в обмен на подарки. 2. Надо лить именно то, что предписано — не экспериментируйте с вязкостью. 3. Присадки — это религия.. Не стоит рисковать на новой гарантийной машине. Вот представьте — что-то случится с мотором (ни в коем случае не по вине присадки). А вам откажут в дорогом ремонте (замене шорт-блока) по гарантии, т.к. экспертиза обнаружит следы присадок. Ни один автопроизводитель не рекомендует добавлять присадки — все необходимые присадки уже содержаться в масле. 4. Менять масло и фильтры вовремя. Заправлять хороший бензин на фирменных заправках. Ездить аккуратно — никаких гонок и тапку в пол. Любая новая машина первые 2 года приносит исключительно позитивные эмоции. Если останется денег — застраховать по КАСКО было бы желательно. Просто будет очень обидно, когда вашу новую отполированную красавицу притрёт какой-нибудь ас на парковке супермаркета. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 29, Ответы: 575) Ответ на 14.06.2017 23:43 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page