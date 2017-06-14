Новая машина…Что делать!?

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1. Масло — раз в 7,5 тыс км. Причём лучше лить то, что льёт из бочки официальный дилер, у которого будете проходить ТО. Не стесняйтесь —

прямым текстом попросите у мастера отлить из бочки в пластмассовую баклашку 5 литров — скажите, что для промежуточной замены. Возьмите телефон у мастера. В будущем он будет сам вам выносить через чёрный ход масло в обмен на подарки.

2. Надо лить именно то, что предписано — не экспериментируйте с вязкостью.

3. Присадки — это религия.. Не стоит рисковать на новой гарантийной машине. Вот представьте — что-то случится с мотором (ни в коем случае не по вине присадки). А вам откажут в дорогом ремонте (замене шорт-блока) по гарантии, т.к. экспертиза обнаружит следы присадок. Ни один автопроизводитель не рекомендует добавлять присадки — все необходимые присадки уже содержаться в масле.

4. Менять масло и фильтры вовремя. Заправлять хороший бензин на фирменных заправках. Ездить аккуратно — никаких гонок и тапку в пол. Любая новая машина первые 2 года приносит исключительно позитивные эмоции. Если останется денег — застраховать по КАСКО было бы желательно. Просто будет очень обидно, когда вашу новую отполированную красавицу притрёт какой-нибудь ас на парковке супермаркета.