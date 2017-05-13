Nissan Teana или Opel Insignia или Ford Mondeo

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У каждой машины есть свои преимущества. Например в теане удобно заднему пассажиру, мондео довольно недорогой по расходникам, но не любит плохой бензин. А по чёткости и управляемости — выиграет инсигния.

На самом деле эти машины можно сравнивать когда они новые. Если вы покупаете БУ, то по большому счёту не принципиально какая модель/цвет и комплектация — важно сколько в ней осталось ресурса. Как её эксплуатировали до Вас. Надо смотреть всё и из имеющегося выбрать самый живой.

Если нужен большой семейный автомобиль D-класса — поищите на вторичке Hyundai Sonata NF. Есть шанс найти 2010 года в приличном состоянии. Конкретно этот корейский автомобиль очень живучий — по сравнению с машинами моих друзей/коллег — он практически не ломается (у меня пробег за 200, 2007 год). Если что-то ломается — запчасти очень недорогие (ставлю только оригинал). В багажник спокойно влезает коляска и 2 велосипеда. Смотреть стоит только с мотором 2,0 (у 2,4 — проблема с масляным насосом, не долгожители). Скорее всего машина будет с автоматом. Тот старый 4-ст автомат от мицубиси — очень надёжный, но тупой и бензина кушает много. Если повезёт найти на МКПП — это будет весьма динамичная машина с потреблением 12 л город/8 л трасса. Из проблемных мест — замки дверей часто ломаются и не существует рем. комплектов — только замена в сборе (8000 руб — замок), козырьки салонные (замена — 5000 руб и только оригинал — ломается пластмассовая втулка и он вечно висит — не поднимается). На машине с МКПП, если до Вас «зажигали», может потребовать замены дорогой двухмассовый маховик — 60 тыс. руб. (характерный удар-пинок при трогании). В остальном машина беспроблемная — рекомендую!