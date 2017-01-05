Nissan Note 2008 год выпуска — очень большой расход бензина

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Добрый день. Есть Nissan Note 2008 года выпуска, 1,6 АКПП, пробег порядка 80 000 км; летом расход по трассе был 6-7 литров, зимой еще буквально прошлого года расход по городу был порядка 8,5-9 литров; этой зимой (2016-2017) расход увеличился резко до 12 литров на 100 км; была недавно на сервисе — поменяли свечи и почистили заслонку дросселя (если я правильно это называю), но на расход это никак не повлияло; кроме того, раньше лампочка топлива раньше появлялась, когда одометр до заправки показывал порядка 55 км, последний раз когда я заправлялась (заправляю всегда полный бак на одной и той же заправке) одометр показывал 30км до заправки но лампочка еще не горела; бак в машине порядка 46 литров, заправляю всегда порядка 35 литров; непонятно почему вдруг увеличился расход так сильно и почему вдруг не загорелась лампочка бензина; заранее спасибо за ответы;

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Сообщение от Melissa (Вопросы: 1, Ответы: 3)
Ответ на 05.01.2017 18:16
147 просмотров

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1. А вы судите о расходе по показаниям компьютера или по статистике, основанной на пробеге и чеках с заправок? Потому что компьютер показывает какое-то своё значение, которому можно верить примерно как уровню заряда на айфоне. Т.е. реальный расход от «компьютерного» может отличаться на 20%. По крайней мере на моей машине Хёндэ компьютер врёт безбожно — я ему не верю.

Более-менее точно можно судить о расходе, если каждый раз в момент заправки вы будете на своём смартфоне отмечать:
— количество литров (как на чеке)
— текущий пробег
Потом заносите в Эксель и рассчитываете за определённый период — сколько километров проехали и сколько литров заправили.

Во вложении файлик — как это на моей машине с мотором 2,0.

2. Датчик топлива в баке — это поплавок, который двигает реостат. Он всегда в мороз показывает уровень меньше, чем летом. Т.к. меняется сопротивление от температуры. Ещё плотность бензина от температуры может меняться. Я бы на вашем месте не беспокоился.

3. Зимой пробег вроде как должен быть меньше, т.к. мотор выдаёт больший КПД (эффект интеркуллера). На практике зимой всегда расход больше. Во-первых — густеют масле в КПП, двигателе, подшипниках. Во-вторых выше сопротивление холодного воздуха (у ноута плохая аэродинамика — «чемодан»). В третьих — зубастая резина и буксование в сугробах. В четвертых, зимой — короткие поездки по городу, а летом — длинные поездки на дачу.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 12, Ответы: 276)
Ответ на 05.01.2017 21:17

Я смотрю на компьютер на машине И веду свои записи в телефоне именно по той схеме, которую Вы описали;

(Melissa at 06.01.2017 18:07)
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лябда-зонд на тест

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Сообщение от Андрей Евтух (Вопросы: 2, Ответы: 2)
Ответ на 06.01.2017 08:36

Проверяли в сервисе буквально пару недель тому назад — все ок

(Melissa at 06.01.2017 18:08)
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И катализатор на проверку…

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1503)
Ответ на 06.01.2017 12:45
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Если бы лямбда и катализатор — должна загореться жёлтая лампочка «Check Engine» и это сразу бы бросилось в глаза. Конечно бывает так, что машину ремонтировали в «колхоз-сервисе» и лампочку «Джэкичан» уже отключили. Не переживайте, 12 литров — это вполне нормальный расход зимой в Москве на машине с АКПП.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 12, Ответы: 276)
Ответ на 06.01.2017 15:38
Дело в том, что я не первую зиму езжу по Москве по пробкам -раньше такого расхода не было;
(Melissa at 06.01.2017 18:06)

Причин может быть миллион. От плохо накаченных шин до вилки блокировки АКПП. Но скорее всего датчик уровня бензобака барахлит или компьютер глючит. Я бы посмотрел что получается по факту (по чекам).

Если расход действительно стал существенно больше — искать хорошего диагноста. Но 12 литров — это совершенно адекватный расход… Не космос…
8-9 л по городу — это на вариаторах.

Это как у моего тестя — джип с атмосферным мотором 3,6 л v6. Но компьютер для нервного успокоения показывает расход всегда в районе 10 л, а в реальности — 20-25. А яндекс навигатор всегда показывает время до работы 1 час, а потом оказывается, что в реальности — это 2,5 часа. Не доверяйте компьютеру.

(Андрей_А at 06.01.2017 23:07)

Если бы 12 литров — был обычный расход для зимы, я бы не волновалась на эту тему, но, как я уже говорила, я езжу на этой машине зимой не первую зиму, а вот расход такой стал только этой зимой — поэтому я и удивилась;

(Melissa at 09.01.2017 12:26)
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