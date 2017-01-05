Nissan Note 2008 год выпуска — очень большой расход бензина

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1. А вы судите о расходе по показаниям компьютера или по статистике, основанной на пробеге и чеках с заправок? Потому что компьютер показывает какое-то своё значение, которому можно верить примерно как уровню заряда на айфоне. Т.е. реальный расход от «компьютерного» может отличаться на 20%. По крайней мере на моей машине Хёндэ компьютер врёт безбожно — я ему не верю.

Более-менее точно можно судить о расходе, если каждый раз в момент заправки вы будете на своём смартфоне отмечать:

— количество литров (как на чеке)

— текущий пробег

Потом заносите в Эксель и рассчитываете за определённый период — сколько километров проехали и сколько литров заправили.

Во вложении файлик — как это на моей машине с мотором 2,0.

2. Датчик топлива в баке — это поплавок, который двигает реостат. Он всегда в мороз показывает уровень меньше, чем летом. Т.к. меняется сопротивление от температуры. Ещё плотность бензина от температуры может меняться. Я бы на вашем месте не беспокоился.

3. Зимой пробег вроде как должен быть меньше, т.к. мотор выдаёт больший КПД (эффект интеркуллера). На практике зимой всегда расход больше. Во-первых — густеют масле в КПП, двигателе, подшипниках. Во-вторых выше сопротивление холодного воздуха (у ноута плохая аэродинамика — «чемодан»). В третьих — зубастая резина и буксование в сугробах. В четвертых, зимой — короткие поездки по городу, а летом — длинные поездки на дачу.