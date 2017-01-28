Nissan Note 1,6TAKNA, 2008 год выпуска

Здравствуйте, у машины, по непонятным причинам, за ночь стояния на улице сел аккумулятор (не завелась). Когда уходил от машины, все проверял, горящий свет, работающую магнитолу не оставил. Эвакуировал к официалу. Сказали, что при выключенном дальнем свете на панели приборов, фактически он самопроизвольно горит (без ключа в зажигании) и самопроизвольно срабатывает задний дворник. Назначили диагностику, но в течение смены ее не закончили, передали следующей смене на следующий день. На следующий день никаких ошибок и поломок не нашли. Тестирование на оставление машины на ночь на улице также не помогло. Как будто ничего не было. Найти ничего не смогли, машину отдали (машина на ходу). Не могли бы Вы посоветовать мастера по электрике для Nissan Note 1,6TAKNA, чтобы разобраться в причинах. Не хочется опять прийти к с утра к машине, а она ни тпру ни ну. Спасибо.