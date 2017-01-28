Nissan Note 1,6TAKNA, 2008 год выпуска Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSNissan Note 1,6TAKNA, 2008 год выпуска Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте, у машины, по непонятным причинам, за ночь стояния на улице сел аккумулятор (не завелась). Когда уходил от машины, все проверял, горящий свет, работающую магнитолу не оставил. Эвакуировал к официалу. Сказали, что при выключенном дальнем свете на панели приборов, фактически он самопроизвольно горит (без ключа в зажигании) и самопроизвольно срабатывает задний дворник. Назначили диагностику, но в течение смены ее не закончили, передали следующей смене на следующий день. На следующий день никаких ошибок и поломок не нашли. Тестирование на оставление машины на ночь на улице также не помогло. Как будто ничего не было. Найти ничего не смогли, машину отдали (машина на ходу). Не могли бы Вы посоветовать мастера по электрике для Nissan Note 1,6TAKNA, чтобы разобраться в причинах. Не хочется опять прийти к с утра к машине, а она ни тпру ни ну. Спасибо. На тему: Эвакуировали детей Новый Nissan Leaf получит систему… AfroRally 2016 на берегу двух океанов Один из этапов Мирового туринга… Разозлился Помечена как спам Сообщение от Kaa (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 28.01.2017 12:02 45 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Возьмите цифровой вольтметр (или купите в магазине самый дешёвый китайский тестер), на работающем двигателе проверьте напряжение прямо на клеммах аккумулятора (тестер переведите в режим измерения постоянного напряжения). Ничего страшного нет, можно даже путать полярность, тестер покажет минус. При всех включённых потребителях и при всех выключенных напряжение на клеммах должно быть в пределах 13,85 — 14,25 Вольт. Если напряжение не в указанном диапазоне — это и есть причина «ни тпру ни му». Если всё в норме, будем думать дальше. Пордон, забыл написать про бортовой компьютер — если он есть, то смотрите прямо на него. Помечен как спам Сообщение от Александр Мируха (Вопросы: 1, Ответы: 26) Ответ на 28.01.2017 12:15 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Витя 8 926 825 37 16 Пароль «Я от Асланяна» Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1537) Ответ на 29.01.2017 09:13 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page