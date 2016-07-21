ниссан мурано 2012 г. пробег 30 тыс.км — посоветуйте автосервис (не официал) в Москве для обычного ТО

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Машине 4 года, нет никакого смысла обслуживаться в официальном сервисе — посоветуйте нормальный автосервис в Москве для прохождения ТО.

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Сообщение от исаак (Вопросы: 2, Ответы: 1)
Ответ на 21.07.2016 14:47
151 просмотров

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найди в инете фирму Фильтр-москва Москва, ул. Краснобогатырская, 2, стр. 25
звони им и записывайся, работают круглосуточно
парни нормальные и расходники почти на все авто у них есть

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Сообщение от djum (Вопросы: 8, Ответы: 23)
Ответ на 21.07.2016 16:31

спасибо за совет. что-то о них слышал. потом обязательно напишу, как все прошло.

(исаак at 21.07.2016 19:39)
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я ТО делаю
http://tonissan.ru/

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Сообщение от Илья Егоров (Вопросы: 10, Ответы: 36)
Ответ на 21.07.2016 19:42
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После гарантии сразу перешел в Автоимидж http://autoimage-nissan.ru/ . Хороший сервис с адекватными ценами.

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Сообщение от Fx Up (Вопросы: 0, Ответы: 2)
Ответ на 30.05.2017 11:16
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После гарантии сразу перешел в Автоимидж http://autoimage-nissan.ru/ . Хороший сервис с адекватными ценами.

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Сообщение от Fx Up (Вопросы: 0, Ответы: 2)
Ответ на 30.05.2017 11:16
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