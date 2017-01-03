Nissan Juke замена масла в АКПП

« Back to Previous Page
0
0

День добрый!
Мама ездит на жуке 2013г., 117 л.с.,покупали поддержанную машину у офф. дилера ниссан. Машинка проехала 70000. Встал вопрос о замене масла в вариаторе.
По информации, которую мне удалось найти по ТО масло в коробке меняется после 90000 км, на форумах пишут что 60000 км не более.
По поводу замены мнения естественно так же расходятся: полная или частичная замена, с обнулением датчика замены или нет, где менять. (кто-то там полностью поддоны снимает, все вычищает)
Звонил офф дилеру, просто замена стоит 2100р, если с их маслом и расходниками что то в районе 13000р. Дайте пожалуйста совет как лучше поступить.

На тему:

Помечена как спам
Сообщение от Юра Паников (Вопросы: 5, Ответы: 2)
Ответ на 03.01.2017 13:16
17 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

Срочно менять. В гараже у «дяди Васи». Менять по максимуму, т.е. с разбором коробки и последующей заменой прокладки поддона…

Помечен как спам
Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1496)
Ответ на 03.01.2017 23:36
« Back to Previous Page