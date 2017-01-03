Nissan Juke замена масла в АКПП

День добрый!

Мама ездит на жуке 2013г., 117 л.с.,покупали поддержанную машину у офф. дилера ниссан. Машинка проехала 70000. Встал вопрос о замене масла в вариаторе.

По информации, которую мне удалось найти по ТО масло в коробке меняется после 90000 км, на форумах пишут что 60000 км не более.

По поводу замены мнения естественно так же расходятся: полная или частичная замена, с обнулением датчика замены или нет, где менять. (кто-то там полностью поддоны снимает, все вычищает)

Звонил офф дилеру, просто замена стоит 2100р, если с их маслом и расходниками что то в районе 13000р. Дайте пожалуйста совет как лучше поступить.