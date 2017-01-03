Nissan Juke замена масла в АКПП Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSNissan Juke замена масла в АКПП Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 День добрый! Мама ездит на жуке 2013г., 117 л.с.,покупали поддержанную машину у офф. дилера ниссан. Машинка проехала 70000. Встал вопрос о замене масла в вариаторе. По информации, которую мне удалось найти по ТО масло в коробке меняется после 90000 км, на форумах пишут что 60000 км не более. По поводу замены мнения естественно так же расходятся: полная или частичная замена, с обнулением датчика замены или нет, где менять. (кто-то там полностью поддоны снимает, все вычищает) Звонил офф дилеру, просто замена стоит 2100р, если с их маслом и расходниками что то в районе 13000р. Дайте пожалуйста совет как лучше поступить. На тему: Largus сменит мотор Почините мне машину Подготовка автомобиля к летнему… Единовременной замены полисов… УАЗ начал выпускать… Помечена как спам Сообщение от Юра Паников (Вопросы: 5, Ответы: 2) Ответ на 03.01.2017 13:16 17 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Срочно менять. В гараже у «дяди Васи». Менять по максимуму, т.е. с разбором коробки и последующей заменой прокладки поддона… Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1496) Ответ на 03.01.2017 23:36 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page