Нет ли точки для ремонта Гетца в Северо-Восточном округе или где-то рядом с ним?

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Сергей, огромное спасибо за ответ! Если не покажется Вам мой вопрос наглым, то помогите еще раз — «Нет ли точки для ремонта Гетца в Северо-Восточном округе или где-то рядом с ним?» Дело в том, что за рулем у нас в семье моя жена, а она плохо ориентируется в Московских улицах и предпочитает ездить по своему району и на дачу, поэтому автосервис на Нагорной улице для нас практически не досигаем. А у меня есть стойкое подозрение, что в том сервисе, куда мы ездим сейчас, нас слегка дурят! Буду очень признателен за помощь!
С уважением, Михаил

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Сообщение от Михаил Перкис (Вихров) (Вопросы: 4, Ответы: 1)
Ответ на 26.04.2017 20:23
6 просмотров

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Private answer

Ту все, как с хорошим врачом. Если результат не имеет значения, то можно идти в районную поликлинику возле дома. А если нужен специалист, то за ним придется ехать далеко, сидеть под дверью, тратить время… Но получить более высокие шансы на исцеление.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1737)
Ответ на 26.04.2017 22:02
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