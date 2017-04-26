Нет ли точки для ремонта Гетца в Северо-Восточном округе или где-то рядом с ним? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSНет ли точки для ремонта Гетца в Северо-Восточном округе или где-то рядом с ним? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous PageTags: Hyundai Getz техобслуживание ▲ 0 ▼ ♥ 0 Сергей, огромное спасибо за ответ! Если не покажется Вам мой вопрос наглым, то помогите еще раз — «Нет ли точки для ремонта Гетца в Северо-Восточном округе или где-то рядом с ним?» Дело в том, что за рулем у нас в семье моя жена, а она плохо ориентируется в Московских улицах и предпочитает ездить по своему району и на дачу, поэтому автосервис на Нагорной улице для нас практически не досигаем. А у меня есть стойкое подозрение, что в том сервисе, куда мы ездим сейчас, нас слегка дурят! Буду очень признателен за помощь! С уважением, Михаил На тему: На семи столичных улицах введут… Северо-Восточная автомобильная… А наши масла как? Где живут самые… Коллапс на дорогах Болгарии Помечена как спам Сообщение от Михаил Перкис (Вихров) (Вопросы: 4, Ответы: 1) Ответ на 26.04.2017 20:23 6 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Ту все, как с хорошим врачом. Если результат не имеет значения, то можно идти в районную поликлинику возле дома. А если нужен специалист, то за ним придется ехать далеко, сидеть под дверью, тратить время… Но получить более высокие шансы на исцеление. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1737) Ответ на 26.04.2017 22:02 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page