Сергей, огромное спасибо за ответ! Если не покажется Вам мой вопрос наглым, то помогите еще раз — «Нет ли точки для ремонта Гетца в Северо-Восточном округе или где-то рядом с ним?» Дело в том, что за рулем у нас в семье моя жена, а она плохо ориентируется в Московских улицах и предпочитает ездить по своему району и на дачу, поэтому автосервис на Нагорной улице для нас практически не досигаем. А у меня есть стойкое подозрение, что в том сервисе, куда мы ездим сейчас, нас слегка дурят! Буду очень признателен за помощь!

С уважением, Михаил