Необходимость замены цепи ГРМ на Ниссан Кашкай с мотором 2.0 литра Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSНеобходимость замены цепи ГРМ на Ниссан Кашкай с мотором 2.0 литра Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте. Ниссан Кашкай 2012 г.в. , мотор 2.0 литра , 165 000 км , при резком разгоне слышен несильный рокот цепи ГРМ . Вопрос : какие элементы подлежат замене ? Одни говорят , что — цепь и успокоители , другие , добавляют к этому — шестерни распредвала , третьи — цепь и успокоители масляного насоса . На тему: Пилите, Шура, они золотые! (с) Haval расширит линейку двигателей Самые экономичные авто на… Nissan начал производство нового… Завершилось производство BMW Z4 Помечена как спам Сообщение от defender2000 (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 23.12.2016 21:15 75 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Одна религия предписывает воздержание и потому рекомендует менять лишь самое необходимое. Другая религия предпочитает жизнь с размахом и настаивает на замене всего, что возможно. Это вопрос веры. Но, в любом случае, цепь придется сменить. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1479) Ответ на 25.12.2016 20:50 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page