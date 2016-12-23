Необходимость замены цепи ГРМ на Ниссан Кашкай с мотором 2.0 литра

Private answer Одна религия предписывает воздержание и потому рекомендует менять лишь самое необходимое. Другая религия предпочитает жизнь с размахом и настаивает на замене всего, что возможно. Это вопрос веры. Но, в любом случае, цепь придется сменить. Помечен как спам