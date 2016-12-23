Необходимость замены цепи ГРМ на Ниссан Кашкай с мотором 2.0 литра

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Здравствуйте. Ниссан Кашкай 2012 г.в. , мотор 2.0 литра , 165 000 км , при резком разгоне слышен несильный рокот цепи ГРМ . Вопрос : какие элементы подлежат замене ? Одни говорят , что — цепь и успокоители , другие , добавляют к этому — шестерни распредвала , третьи — цепь и успокоители масляного насоса .

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Сообщение от defender2000 (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 23.12.2016 21:15
75 просмотров

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Private answer

Одна религия предписывает воздержание и потому рекомендует менять лишь самое необходимое. Другая религия предпочитает жизнь с размахом и настаивает на замене всего, что возможно. Это вопрос веры. Но, в любом случае, цепь придется сменить.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1479)
Ответ на 25.12.2016 20:50
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