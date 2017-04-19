Направьте пжл. к вашему хорошему механику по двигателям и акпп!

Обычно, направляют к нему Андрей +79037363542 Пароль «Я от Асланяна»

Private answer По АКПП сюда: Центр ремонта трансмиссий. Шоссе Фрезер, 17А +79015917593 или +74957725598

По мотору все те же Витя и Андрей, отзывы о которых Вы спрашиваете… Помечен как спам