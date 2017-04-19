Направьте пжл. к вашему хорошему механику по двигателям и акпп! Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSНаправьте пжл. к вашему хорошему механику по двигателям и акпп! Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Автомобиль Taurus 3.0 1994 г. Пробег примерно 200 тыс. км. (реальный) 1. коробка после переборки не поехала 2. диагностика двигателя (нужна ли замена цепи грм?) Благодарю! Иоффе Борис Михайлович На тему: Ставим цепи Как установить цепи на огромное… Land Rover решил показать, на что… Замена огромных задних колес Сборка двигателя Mercedes AMG 63 Помечена как спам Сообщение от berlio (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 19.04.2017 10:24 8 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Обычно, направляют к нему Андрей +79037363542 Пароль «Я от Асланяна» Помечен как спам Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 3, Ответы: 21) Ответ на 19.04.2017 10:50 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer По АКПП сюда: Центр ремонта трансмиссий. Шоссе Фрезер, 17А +79015917593 или +74957725598 По мотору все те же Витя и Андрей, отзывы о которых Вы спрашиваете… Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1726) Ответ на 19.04.2017 11:41 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page