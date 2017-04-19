Направьте пжл. к вашему хорошему механику по двигателям и акпп!

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Автомобиль Taurus 3.0 1994 г. Пробег примерно 200 тыс. км. (реальный)
1. коробка после переборки не поехала
2. диагностика двигателя (нужна ли замена цепи грм?)
Благодарю! Иоффе Борис Михайлович

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Сообщение от berlio (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 19.04.2017 10:24
8 просмотров

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Обычно, направляют к нему Андрей +79037363542 Пароль «Я от Асланяна»

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Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 3, Ответы: 21)
Ответ на 19.04.2017 10:50
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По АКПП сюда: Центр ремонта трансмиссий. Шоссе Фрезер, 17А +79015917593 или +74957725598
По мотору все те же Витя и Андрей, отзывы о которых Вы спрашиваете…

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1726)
Ответ на 19.04.2017 11:41
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