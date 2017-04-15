Мыть или не мыть форсунки Volkswagen Polo Sedan 124 000 пробег, 1,6 объем, 2011 год ?!

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Доброго времени суток. Формально, помыть форсунки сольвентом на стенде дело хорошее, однако MPI(шные) форсунки, короче, если не заправлялись абы где и не лили абы — что, то будет достаточно за 1 бак до ТО залить Оригинальную присадку VW, затем залить бак до пробки и поездиить с частотой вращения коленвала в диапазоне 3 000 — 3 500 об./мин. Если что то — там и было отмоеться. А вот дроссель можно было бы и почистить. Прокладки между форсункой и коллектором — зачем менять?

Вот только интересно — как они не снимая форсунки помоют. Не слышал про такую технологию мытия.