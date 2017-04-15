Мыть или не мыть форсунки Volkswagen Polo Sedan 124 000 пробег, 1,6 объем, 2011 год ?! Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSМыть или не мыть форсунки Volkswagen Polo Sedan 124 000 пробег, 1,6 объем, 2011 год ?! Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день, Сергей ! Официальный представитель предлагает мыть форсунки не снимая, допустим на старых свечах, потом новые вкручиваем и заодно заслонку моют. На стенде так же предлагают мыть, не ультразвук, предостерегают от замены ремкомплекта (прокладки) на форсунки. Что скажите ?! Или если ничего не беспокоит, то и не лезть. На тему: В Калуге начался выпуск… Мэрия Москвы проваливает и… Polo GT получит новую прогрессивную В России подорожали девять из… Какой европейский автомобиль… Помечена как спам Сообщение от Лапочкина Татьяна (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 15.04.2017 16:13 13 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Доброго времени суток. Формально, помыть форсунки сольвентом на стенде дело хорошее, однако MPI(шные) форсунки, короче, если не заправлялись абы где и не лили абы — что, то будет достаточно за 1 бак до ТО залить Оригинальную присадку VW, затем залить бак до пробки и поездиить с частотой вращения коленвала в диапазоне 3 000 — 3 500 об./мин. Если что то — там и было отмоеться. А вот дроссель можно было бы и почистить. Прокладки между форсункой и коллектором — зачем менять? Вот только интересно — как они не снимая форсунки помоют. Не слышал про такую технологию мытия. Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 291) Ответ на 15.04.2017 16:28 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page