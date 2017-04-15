Мыть или не мыть форсунки Volkswagen Polo Sedan 124 000 пробег, 1,6 объем, 2011 год ?!

« Back to Previous Page
0
0

Добрый день, Сергей !
Официальный представитель предлагает мыть форсунки не снимая, допустим на старых свечах, потом новые вкручиваем и заодно заслонку моют. На стенде так же предлагают мыть, не ультразвук, предостерегают от замены ремкомплекта (прокладки) на форсунки.
Что скажите ?! Или если ничего не беспокоит, то и не лезть.

На тему:
Помечена как спам
Сообщение от Лапочкина Татьяна (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 15.04.2017 16:13
13 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

Доброго времени суток. Формально, помыть форсунки сольвентом на стенде дело хорошее, однако MPI(шные) форсунки, короче, если не заправлялись абы где и не лили абы — что, то будет достаточно за 1 бак до ТО залить Оригинальную присадку VW, затем залить бак до пробки и поездиить с частотой вращения коленвала в диапазоне 3 000 — 3 500 об./мин. Если что то — там и было отмоеться. А вот дроссель можно было бы и почистить. Прокладки между форсункой и коллектором — зачем менять?

Вот только интересно — как они не снимая форсунки помоют. Не слышал про такую технологию мытия.

Помечен как спам
Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 291)
Ответ на 15.04.2017 16:28
« Back to Previous Page