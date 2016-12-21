Можно ли защитить машину от плохого дизельного топлива?

Private answer

Есть мнение одного авторитетного моториста, что на дизельной машине после одной плохой заправки надо сразу менять масло. Т.к. мы не знаем заранее насколько плохое топливо нам заправили, масло надо менять чаще чем предписывает регаламент. Желательно через 5 тыс км и это лучшее, что вы можете для вашего дизеля сделать.

Кстати, в картер дизельной машины как правило заливается больше масла чем в бензинку. Т.е. 8 литров масла лить каждые 5 тыс. Берём масло средней ценовой категории. Допустим — 5 тыс руб. Посчитайте на калькуляторе — сэкономите ли вы что-то от использования дизеля???

— Нет?? Тогда не выпендривайтесь и берите нормальный бензиновый мотор. Если планируется коммерческое использование (более 30 тыс км в год) — тогда ставим ГБО.

Дизельный вариант экономически оправдан только в дальних экспедициях, где от заправки до заправки — 1000 км. Бензиновый просто не доедит)