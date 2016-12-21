Можно ли защитить машину от плохого дизельного топлива? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSМожно ли защитить машину от плохого дизельного топлива? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день! В планах — приобрести Паджеро спорт дизельный. Можно ли защитить машину от плохого дизельного топлива (чаще менять топливный фильтр, поставить еще один)? На тему: Ford выпустил Focus на газу Новинки Mercedes 2016 года Дизель пошел в разнос Нефтяные компании обратились к… Замена воздушного фильтра Помечена как спам Сообщение от Владимир-60 (Вопросы: 4, Ответы: 2) Ответ на 21.12.2016 12:41 195 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Есть мнение одного авторитетного моториста, что на дизельной машине после одной плохой заправки надо сразу менять масло. Т.к. мы не знаем заранее насколько плохое топливо нам заправили, масло надо менять чаще чем предписывает регаламент. Желательно через 5 тыс км и это лучшее, что вы можете для вашего дизеля сделать. Кстати, в картер дизельной машины как правило заливается больше масла чем в бензинку. Т.е. 8 литров масла лить каждые 5 тыс. Берём масло средней ценовой категории. Допустим — 5 тыс руб. Посчитайте на калькуляторе — сэкономите ли вы что-то от использования дизеля??? — Нет?? Тогда не выпендривайтесь и берите нормальный бензиновый мотор. Если планируется коммерческое использование (более 30 тыс км в год) — тогда ставим ГБО. Дизельный вариант экономически оправдан только в дальних экспедициях, где от заправки до заправки — 1000 км. Бензиновый просто не доедит) Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 9, Ответы: 244) Ответ на 21.12.2016 16:42 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Выбор дизеля обусловлен тем. что в дальнейшем планирую оттюнинговать и использовать для бездорожья. Сейчас для этих целей имеется Галлопер 99года — бензин 3л., 33-я резина, лебедка, 350 000 пробег (в глубоких лужах начинает троить и терять мощность) на сколько его хватит — это вопрос (начинаются проблемы с рамой, двигатель в норме, коробка перебрана, кузов заделан стеклотканью со смолой). Моя логика такая: у дизеля больше крутящий момент, и не должно быть проблем из за попадания воды в подкапотное пространство — может это конечно мои заблуждения? Помечен как спам Сообщение от Владимир-60 (Вопросы: 4, Ответы: 2) Ответ на 22.12.2016 12:29 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page